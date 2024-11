Serata da dimenticare per la Cormar Polistena che al Polivalente di Lazzaro, contro i laziali del Ciampino Aniene, conosce la sesta sconfitta stagionale. Il match valido per la decima giornata del massimo campionato italiano di futsal si apre con il vantaggio dei reggini (5'20'') a segno con Eric. La risposta degli ospiti arriva negli istanti finali della prima frazione: Wilde e Ferretti ribaltano infatti il risultato. Al riposo si va con gli ospiti in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa Ciampino segna altre 3 reti con Portuga (11'20''), Guti (11'20) e ancora Wilde (16'03''). Solo per le statistiche il secondo gol dei padroni di casa realizzato da Ique (16'54''). Da segnalare anche un tiro libero sbagliato da Juninho (18'22''). Dopo questa sconfitta la squadra di coach Rinaldi resta ferma in classifica al terzultimo posto con 7 punti. 3

Il tabellino

CORMAR POLISTENA: Parisi, Arcidiacone, Maluko, Diogo, Vinicius, Eric, Ique, Juninho, Prestileo, Minnella, Martino, Multari. All. Rinaldi

CIAMPINO ANIENE: De Filippis, Raubo, Pina, Guti, Portuga, Divanei, Wilde, Pilloni, Ganzetti, Ferretti, Mazza, Fanelli. All. Ibanes

MARCATORI: 5'20'' p.t. Eric (P), 18'30'' Wilde (CA), 18'40'' Ferretti (CA), 11'20'' s.t. Portuga (CA), 11'30'' Guti (CA), 16'03'' Wilde (CA), 16'54'' Ique (P)

AMMONITI: Diogo (P), Raubo (CA), Pina (CA)

NOTE: espulso al 15'22'' del s.t. Diogo (P) per somma di ammonizioni, al 18'22'' Juninho (P) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Daniel Borgo (Schio), Martina Piccolo (Padova) CRONO: Luigi Alessi (Taurianova)