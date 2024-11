Due vittorie e una sconfitta. È questo il bilancio della seconda giornata del campionato nazionale di A2 di Futsal (girone D) per le squadre calabresi. Vince l'Ecosistem Lamezia, che guida la classifica con il Canicattì a punteggio pieno; vince anche il Soverato, protagonista del blitz in casa del Sammichele. Sconfitto in casa invece il Città di Acri, che cede 6-4 ai siciliani dell'Atletico Canicattì.

Le pantere orange lametine riescono ad avere la meglio sui pugliesi del Castellana con il risultato di 4-3. Al PalaSparti di Lamezia va in scena un match avvincente. I padroni di casa passano con Flores, mentre gli ospiti trovano il pari con Benedetti. Nella prima frazione l'Ecosistem rimette la freccia con Peralta, me è ancora Benedetti a trovare il gol del 2-2. In un'altalena di emozioni i lametini trovano il 3-2 nel secondo tempo con Flores, il 3-3 pugliese porta invece la firma di Console. La rete del definitivo 4-3 arriva al 27'36'': ci pensa Mantuano a regalare i 3 punti all'Ecosistem.

Al PalaLagravinese di Sammichele di Bari, il Soverato Futsal conquista la prima vittoria stagionale. A decidere la sfida è stata la rete di Mauro Marrazzo che, al 9’22’’ della prima frazione, ha sfoderato un destro dalla traiettoria imparabile, lasciando senza scampo il portiere di casa Di Vagno. Mister Marullo ha avuto le risposte che si aspettava, dopo la sconfitta nella prima giornata contro l'Ecosistem, e ora la sua squadra si gode, come è giusto che sia, la bella vittoria, che coincide con la conquista dei primi tre punti nella terza categoria nazionale di futsal.

Cade per la seconda volta consecutiva il Città di Acri. I rossoneri, dopo aver perso in casa del Castellana, conoscono la sconfitta all'esordio tra le mura amiche contro i siciliani dell'Atletico Canicattì. Al PalaSport di Acri gli ospiti trovano il vantaggio con Alex. La reazione della squadra di coach Basile non si fa però attendere e al 10'50'' ecco il pareggio siglato da capitan Giudice. L'Acri attacca ma il portiere del Canicattì Di Proietto è bravo a salvare il risultato in più di un'occasione. L'equilibrio viene rotto da Capuano, che trova il nuovo vantaggio ospite. Poi, in successione la doppietta di Silon per il 4-1 della squadra siciliana. Ecco dunque la veemente reazione del Città di Acri, che dimezza le distanze con Galindo, accorcia con Gerbasi e trova il gol del 4-4 con un tiro dalla distanza di Arcidiacone. I rossoneri hanno poi addirittura l'occasione del sorpasso ma il portiere ospite non si lascia sorprendere. Il Canicattì trova dunque il nuovo vantaggio con Scervino (35'40'') e il definitivo gol del 6-4 finale firmato da Capuano.

I risultati della seconda giornata

Città di Acri C5 – Atletico Canicattì 5 4-6

Futsal Bitonto – Messina Futsal 8-1

Futsal Mazara 2020 – Audace Monopoli 1-1

GEAR Piazza Armerina – Canosa A 5 4-6

Sammichele 1992 – Soverato Futsal 0-1

Ecosistem Lamezia Soccer – Castellana C5 4-3

La classifica

Canicattì C5 6

Ecosistem Lamezia Soccer 6

Audace Monopoli 4

Futsal Bitonto 3

Sammichele 1992 3

Castellana C5 3

Canosa A C5 3

Soverato Futsal 3

Messina Futsal 3

Futsal Mazara 2020 1

GEAR Piazza Armerina 0

Città di Acri C5 0

Prossimo turno - (sabato 26 ottobre 2024)

Canosa A 5 – Futsal Mazara 2020

Messina Futsal – Città di Acri C5

Sammichele 1992 – Ecosistem Lamezia Soccer

Atletico Canicattì 5 – Castellana C5

Audace Monopoli – Futsal Bitonto

Soverato Futsal – GEAR Piazza Armerina