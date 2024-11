La sedicesima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5 regala tante emozioni e molti gol: ben 26 le reti messe a segno in 5 partite giocate. La capolista Napoli non è scesa in campo: rinviato a causa del Covid il match contro Piazza Armerina.

Polistena concreto

Il Polistena vince 4-3 contro i siciliani del Città di Melilli: una sfida emozionante che la squdra di Molluso porta a casa grazie alle reti di Diogo, Creaco, Fortuna e Juninho. Con i 3 punti i reggini consolidano il secondo posto in classifica con 35 punti, a più 10 sul Regalbuto e con una gara in meno dei siciliani.

Il Cosenza vince il derby

Senza Grandinetti e i due portieri squalificati, la Pirossigeno Città di Cosenza compie una mezza imprese nel derby casalingo disputato contro il Cataforio. Il match si decide nei primi 6 minuti: apre le marcature Poti al primo minuto, poi arriva il raddoppio rossoblù grazie all'autorete di Dudù Rech. Lo stesso calcettista reggino si fa perdonare mettendo a segno il gol che accorcia le distanze.

Vince il Bovalino

Impresa del Bovalino che conquista 3 punti importanti in casa del Regalbuto. In Sicilia, la squadra di coach Venanzi passa in svantaggio nel primo tempo con la Regalbuto che segna la rete dell'1-0 con Campagna. La rimonta dei reggini nel secondo tempo con la doppietta di Tchato.

Altre partite

Il Bernalda passa per 4-1 in casa della New Taranto ed in classifica si piazza in zona play off. Quattordicesima sconfitta stagionale per la Siac Messina che erde in casa 6-2 contro i lucani dell'Orsa Viggiano.