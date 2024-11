Vittoria importante per i bianconeri sul campo del Città di Melilli. Trionfo con dedica per i ragazzi di Venanzi

Nella quinta giornata del campionato di Serie A2 di Futsal arrivano due soddisfazioni dalle calabresi: vincono infatti il Futsal Polistena ed il Bovalino.

Polistena sempre primo



Per i bianconeri del Polistena arriva la quarta vittoria stagionale e la conferma del primo posto a quota 13 punti in classifica. Sul campo del Città di Melilli, la squadra di Molluso vince in rimonta 2 a 1 grazie alle reti Creaco e Dentini, Vinicius aveva inizialmente portato in vantaggio i padroni di casa. Un successo importate per il Polistena, arrivato contro una delle favorite alla vittoria finale.

Primi tre punti per Bovalino



Primo successo stagionale per il Bovalino, che batte 7-5 la Sicurlube Regalbuto, dopo una gara spettacolare. Al “Pala La Cava”, per gli uomini di Venanzi a segno Villoria (poker), Casagrante, Crivi e Matheus.

La dedica



Una vittoria con dedica per la società reggina: «Questa vittoria la dedichiamo ai nostri conterranei che stanno lottando contro questo maledetto Coronavirus, e a chi sta soffrendo per tutte le conseguenze che esso porta con se. Ci rialzeremo presto tutti insieme».

Non si è disputato il derby calabrese tra Cataforio e Pirossigeno Città di Cosenza: il covid ha fermato i reggini.



Gli altri risultati della quinta giornata

Bernalda – Taranto: 6-1

Piazza Armerina – Napoli (rinviata)

Orsa Viggiano – Messina (rinviata)

La classifica

Polistena 15

Regalbuto 9*

Città di Melilli 9*

Piazza Armerina 6*

Bernalda 6

Cosenza 6***

Napoli 6***

Taranto 6

Orsa Viggiano 4**

Bovalino 3

Cataforio 0**

Messina 0*

*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno