Il Cosenza è letale per gli avversari nei minuti finali del primo tempo. È la risultante di queste prime tredici giornate di campionato per i rossoblù guidati da Massimiliano Alvini. Nello scorso turno al Rigamonti il Cosenza ha segnato per la quarta partita consecutiva nel finale di primo tempo. Una statistica forse casuale ma che sta diventando un’abitudine.

Quasi il 50% dei gol rossoblù sui titoli di coda della prima frazione

Al Rigamonti il Cosenza ha sbloccato la gara con Zilli al minuto 34 e si è ripetuto con Mazzocchi al 46′ della prima frazione, contro la Salernitana invece il vantaggio dei lupi lo aveva firmato Florenzi al 37′. Il gol vittoria dello stadio “Tricolore” nello 0-1 contro la Reggiana, lo ha segnato Ricciardi al 39′. E sempre lo stesso Ricciardi, ancora al 39′, a pareggiare la gara in casa contro la Juve Stabia. Tornando indietro alle altre gare ci sono altri due precedenti. Fumagalli segna a Palermo al 40′, mentre D’Orazio, alla prima giornata, fa gol alla Cremonese al 30′. Il totale è di 6 su 13, poco meno del 50% dei gol totali rossoblù. Insomma una dolce routine che sta accompagnando questo inizio di stagione del Cosenza.