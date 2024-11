Al Ceravolo per l’ultima gara in casa del 2023 arriva la squadra di Maran. Rossoblù al San Nicola contro l’undici di Marino per una sfida che vale molto per il futuro

Domani tutti in campo per il turno di Natale della Serie B, penultimo appuntamento del 2023, che vedrà nuovamente le venti squadre giocare a Santo Stefano. La diciottesima giornata prevede scontri importanti sia in zona play-off che in zona retrocessione. La capolista Parma attende la Ternana al Tardini, mentre il Venezia ospita il Lecco in un testa coda da far venire le vertigini. Al Sinigaglia di Como arriva il Palermo, con l’esordio sulla panchina lariana del nuovo tecnico, l’irlandese Osian Roberts. Tifoserie amiche e Ceravolo tutto esaurito per la gara con il Brescia con i giallorossi che vogliono riprendere la corsa in classifica. Il Cosenza viaggerà alla volta di Bari per la delicata gara contro i pugliesi, gara che è un vero e proprio snodo cruciale per entrambe le formazioni.

Catanzaro, Ceravolo tutto esaurito per il Brescia

Una festa tra due tifoserie gemellate e il compleanno di Massimo Capraro faranno da corollario a Catanzaro-Brescia in un Ceravolo sold-out ormai da giorni per una sfida che torna dopo 18 anni. Il Catanzaro di Vivarini vuole dimenticare la sconfitta di Ascoli e regalare ai propri tifosi l’ultima vittoria casalinga di un 2023 da incorniciare.

Di fronte un Brescia che da quando è tornato Maran ha ritrovato gioco e risultati, risalendo la classifica fino ai piedi della zona play-off. Quaranta i precedenti tra le due squadre, 2 in serie A e 38 in serie B. Il bilancio è di 10 vittorie per il Catanzaro, 18 pareggi e 12 vittorie per il Brescia.

Cosenza, a Bari con 1200 tifosi al seguito

Al San Nicola di Bari una sfida che può dire molto sul futuro dei padroni di casa e del Cosenza. Divisi da un punto in classifica, pugliesi 21 e calabresi 20, si affronteranno in una gara che nessuno vuole perdere per non ritrovarsi invischiati nella "zona calda" della classifica, distante solo tre punti.

Senza Canotto e Marras, ma con il sostegno di 1200 tifosi che hanno polverizzato in poche ore i biglietti riservati al settore ospiti, il Cosenza di Caserta scenderà in campo nuovamente con il 3-5-2, dopo il pari con la capolista Parma, con l’obiettivo di disputare una buona prova ma soprattutto ottenere punti fondamentali per muovere la classifica. Tredici i precedenti tra le due formazioni in terra pugliese con 9 vittorie dei biancorossi, 2 pareggi e 2 vittorie dei rossoblù.

Le altre gare di sabato

Nelle altre otto gare in programma tutto nel pomeriggio di sabato spiccano gli scontri in zona play-off tra Como-Palermo e Cremonese-Modena. Il Parma di Fabio Pecchia, che guida la classifica con 35 punti, attende al Tardini la Ternana. Gara tra le mura amiche anche per il Venezia di Valoti che se la vedrà al Penzo contro la Ternana di Breda. Il Cittadella di Gorini, dopo l’ottimo pareggio di Modena, aspetta al Tombolato lo Spezia di D’Angelo, rincuorato dalla vittoria in casa contro il Bari. Obiettivo conquistare la sesta vittoria (in sette gare) per la Sampdoria di Pirlo che al Ferraris sfiderà una Feralpisalò che di certo non arriverà in Liguria per fare la vittima sacrificale. Chiudono il programma le gare Pisa-Ascoli e Sudtirol-Reggiana.