Le Aquile torneranno in campo il 23 novembre contro la neopromossa Mantova. Le ultime e la situazione in infermeria

Ci vorrà il 23 novembre prossimo per rivedere Iemmello e compagni in campo, quando le Aquile sfideranno tra le mura amiche del Ceravolo il Mantova neopromosso che comunque finora ha fatto abbastanza bene.

Infatti la compagine lombarda in classifica precede di una lunghezza la formazione allenata da Caserta avendo racimolato finora 16 punti e stazionando in 10 posizione.

La pausa dovuta alle gare delle nazionali va comunque a interrompere un periodo positivo delle Aquile che stanno dimostrando di essere in una fase di crescita. La prova è stata l’ultima partita in trasferta contro la Reggiana dove è arrivato si il nono pareggio stagionale su 13 gare disputate, ma è arrivato a seguito di una prestazione di forza della squadra che sotto di 2 gol è riuscita a recuperare lo svantaggio dominando la partita dopo una sbandata iniziale.

Comunque dopo qualche giusto e meritato giorno di riposo i giallorossi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. La buona notizia è che Jacopo Petriccione è tornato e dovrebbe aver superato il problema al tendine d’Achille che lo aveva tenuto fuori nelle recenti trasferte. Invece per Mario Situm, che ha accusato una lesione muscolare al polpaccio e per Matias Antonini reduce da un’infiammazione al pube si sta lavorando per fare in modo che siano disponibili per la partita di sabato. L’unico in dubbio resta l’attaccante Andrea La Mantia.