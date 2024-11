Nuova vittoria per i ragazzi di Juric, che ipotecano la Serie A allungando anche il distacco dal Cagliari, che ha perso contro l'Ascoli

E' la svolta definitiva. La vittoria esterna contro la Ternana conferma la forza dei 'pitagorici', che riescono anche ad allungare il distacco dall'inseguitrice Cagliari, sconfitta ad Ascoli. I punti di distacco dalle terze sono 16, margine di sicurezza per i calabresi, ormai vicinissimi alla Serie A, alla storica promozione. Una vittoria nel prossimo turno con lo Spezia abbinata a risultati negativi delle terze potrebbe regalare la promozione matematica già nel prossimo turno.



Una vittoria difficile per il Crotone, che domina il primo tempo andando in vantaggio con Garcia Tena. La partita sembra in discesa dopo l'espulsione di Busellato, ma la Ternana in avvio di secondo tempo riesce a pareggiare, con un diagonale di Falletti. Il gol decisivo per i rossoblu è del giovane Ricci su assist di Palladino al 32'.