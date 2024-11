Pitagorici sempre più vicini alla promozione diretta in Serie A. Nel pomeriggio travolto anche il Pescara, una delle formazioni più talentuose del campionato cadetto.

I ragazzi di Juric riprendono la corsa verso la Serie A, e con una brillante prestazione stendono il Pescara nel posticipo domenicale della Serie B, trascinati ancora una volta dal pubblico di casa. Parte subito forte il Crotone, con Dos Santos che sigla il vantaggio dopo appena cinque minuti. Il due a zero arriva al quarto d'ora del primo tempo grazie a Palladino, che finalizza un assist di Ricci. Imprendibili nel primo tempo i rossoblu, che alzano il ritmo di gioco e controllano agevolmente gli abbruzzesi. Che però riescono ad accorciare le distanze con il solito Lapadula, bomber seguito dai maggiori club di Serie A, con in testa la Juventus. Una rete che non cambia l'andamento della gara, dato che Zampano poco dopo ristabilisce le distanze. Nella ripresa a chiudere la partita ci pensa Ferrari, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I pescaresi infine siglano il 4 a 2 con un rigore di Memushaj.