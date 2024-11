Non si ferma la corsa del Parma in testa al campionato di Serie B che nella dodicesima giornata “regola” il Sudtirol (2-0) e allunga sulle dirette concorrenti, fatta eccezione per Venezia e Modena. I Ducali grazie ad una rete per tempo conquistano l’intera posta in palio e raggiungono quota 29 punti. Resta a cinque punti di distanza il Venezia che espugna Terni (0-1) grazie ad una rete di Busio e fa saltare la panchina di Cristiano Lucarelli. Giornata negativa per le compagini calabresi. Un Catanzaro “sfortunato” soccombe col Modena (1-2) al Ceravolo nei minuti di recupero, mentre il Cosenza rischia di uscire battuto dalla sfida al Marulla con la Feralpisalò (1-1) dell’ex Marco Zaffaroni. In zona play-off vincono anche la Cremonese (3-1), che domina lo Spezia, e il Bari che conquista la seconda vittoria consecutiva con l’Ascoli (1-0) al San Nicola.

Catanzaro “sfortunato”, beffato dal Modena nel recupero

Seconda sconfitta consecutiva in campionato (terza stagionale) per il Catanzaro di Vivarini (1-2), che soccombe contro il Modena di Bianco nei minuti di recupero. I giallorossi subiscono la rete di Bozhanaj al 95’, ma pochi minuti prima avevano visto incocciare sulla traversa una conclusione dal limite di Ambrosino.

Una gara “sfortunata” per la squadra del presidente Floriano Noto che avrebbe meritato di conquistare l’intera posta in palio per il gioco espresso e le occasioni da rete non sfruttate. Il Catanzaro dovrà ripartire proprio dalla prestazione con il Modena per affrontare al meglio la sfida con il Venezia nell’anticipo di venerdì (ore 20.30) al Penzo. Anche in Laguna i giallorossi non saranno soli con i supporters delle Aquile che hanno polverizzato in poche ore i 1100 biglietti disponibili per il settore ospiti.

Il Cosenza rischia con la Feralpisalò

Ancora una metamorfosi tra primo e secondo tempo per il Cosenza di Fabio Caserta nella sfida del Marulla contro la Feralpisalò (1-1) dei tanti ex. I rossoblù chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al colpo di testa di Venturi al 19’, ma crollano nel secondo subendo il pari dell’ex Butic al 62’ e rischiando nel finale di subire una sconfitta per le folate bresciane.

Una prova dai due volti che ha confermato un problema che il tecnico rossoblù deve provare a risolvere per evitare di lasciare per strada punti importanti utili a raggiungere la tanto agognata salvezza. Sarà una settimana di lavoro sul campo e sulla testa dei calciatori che sono attesi, sabato alle 14, ad un’altra sfida al Marulla contro la Reggiana di Alessandro Nesta. Una gara da vincere per arrivare al meglio all’atteso derby del Ceravolo con il Catanzaro, dopo la sosta del campionato.

Le altre partite

Comincia a dare i suoi frutti la cura Marino sulla panchina del Bari. I galletti bissano il successo di Brescia battendo al San Nicola l’Ascoli (1-0) di Viali grazie alla rete di Sibilli. Il Venezia di Vanoli trova il successo contro la Ternana solo a un quarto d’ora dalla fine: il gol di Busio vale il secondo posto in classifica con 24 punti. L’ennesima sconfitta per gli umbri costa l’esonero a Cristiano Lucarelli, che sarà sostituito da Roberto Breda. Il Cittadella rifila tre reti al Brescia (3-2) e agguanta il successo, dopo due sconfitte di fila, ridando serenità ad un’ambiente che cominciava a mugugnare.

Finisce in parità la sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Como (1-1). Perde nuovamente il Palermo di Corini che esce sconfitto dalla sfida del Ferraris con la Sampdoria di Pirlo. A decidere il match il gol di Borini. Nelle gare di domenica la Cremonese ritrova il successo allo Zini con lo Spezia (3-0), dopo due Ko consecutivi, grazie alle reti di Sernicola, Zanimacchia e Coda. Grigiorossi al sesto posto, liguri sempre imbrigliati nei bassifondi della classifica. Due gol e tanto spettacolo tra Reggiana e Lecco (1-1) al Mapei Stadium. Con un gol per tempo il Parma di Pecchia regola il Sudtirol di Bisoli (2-0) e continua la sua corsa solitaria in testa al campionato.

I numeri della dodicesima giornata

Nel dodicesimo turno della Serie B cinque successi interni, tre pareggi e due successi esterni. Ventitré le reti segnate, in calo rispetto alla giornata precedente (27). Nella classifica marcatori guida Coda (Cremonese) con 8 reti che allunga su Casiraghi (Sudtirol) 7, sale a 6 reti Man (Parma) che raggiunge il compagno di squadra Benedyczak, quinta rete stagionale per Vandeputte. Un turno che ha decretato anche l’ottavo cambio in panchina con la Ternana che ha esonerato Lucarelli, al suo posto è stato scelto Breda.

Domani si torna in campo per i recuperi

Si torna in campo domani alle 18.30 per il recupero delle gare della seconda giornata di campionato. Due le gare previste: Lecco-Spezia e Palermo-Brescia.