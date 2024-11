Ambizioni importanti spesso offrono poche occasioni: per il Crotone, una di queste, è la sfida in scena allo Scida contro Lo Spezia. Dopo il pieno di punti e le polemiche nello scorso derby, gli squali sembrano finalmente usciti da quel periodo sottotono affrontato tra novembre e dicembre, e dopo la sconfitta interna del Pordenone per 2-0 in favore del Pescara, è arrivata la prima occasione del controsorpasso.

Squadra che vince non si cambio per Stroppa

Una delle notizie più gradite in casa Spezia è il ritorno di Andrey Galabinov: il bulgaro, recuperato a pieno dopo il grave infortunio rimediato alla rotula lo scorso settembre, sarà schierabile nella difficile trasferta di Crotone da mister Italiano, mentre restano ancora indisponibili Bidaoui e Bastoni.

Sono gli stessi 23 dell’ultima giornata invece per Stroppa, che deve ancora fare a meno di Zanellato.

Italiano: «Voglio sacrificio e abnegazione»

L’occasione per gli squali è sicuramente ghiotta, ma mister Italiano, dopo aver faticato l’assenza della sua punta di diamante nei primi mesi del campionato, ha trovato le impostazioni giuste alla squadra per garantirgli l’imbattibilità da 7 turni di campionato, capace spesso di ribadire i pronostici della vigilia. Il 2-1 maturato all’andata grazie alla doppietta di Simy, ha permesso ai pitagorici di sbancare l’Alberto Picco, ma lo scorso anno fu lo Spezia ad imporsi allo Scida per 0-3.

Le probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mazzotta, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; F. Ricci, Gudjohnsen, Gyasi.

Arbitro: Marco Serra della sezione di Torino