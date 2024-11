Nessun rinvio, nessun stravolgimento. Il campionato di serie B partirà regolarmente nel week-end. Rinviata solo la prima uscita del Latina in attesa della ripescata. Formazione che il club pitagorico affronterà alla sesta giornata

CROTONE - La Lega Serie B, a seguito dell’ordinanza n.24 pronunciata in data 11 agosto 2014 dal Collegio di Garanzia presso il Coni in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, tenuto conto di quanto deciso dal Consiglio federale e disposto dal Comunicato Ufficiale Figc n.56/a del 18 agosto circa l’integrazione a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B 2014/15, pubblica il relativo calendario con la prevista integrazione riferita all’undicesima gara di ciascuna giornata. Al completamento del procedimento formale di individuazione, da parte degli organi competenti della società avente diritto, la Lega provvederà alla pubblicazione del calendario definitivo. Si dispone inoltre il rinvio a data da destinarsi della gara programmata per il giorno sabato 30 agosto, valevole per la prima giornata del Campionato di Serie B 2014/15, tra la società integranda e il Latina calcio. Data e orario saranno oggetto di ulteriore Comunicato Ufficiale. Il Crotone, unica formazione calabrese inserita, al momento, nel campionato cadetto, affronterà la neo-ripescata in casa alla sesta giornata. Sarà derby? (ab)