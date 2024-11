Dall’euforia alla continuità. Dalla vista sui playoff. Alla lotta salvezza all’ultimo sangue. La Serie B torna in campo. Ad inaugurare il turno numero ventisette sarà il Cosenza. La squadra più in forma del momento. Nessuno ha infilato tre vittorie di fila nelle ultime tre gare come il gruppo silano. Ma attenzione ai voli pindarici. Parola di Piero Braglia.





E in effetti il tecnico dei lupi rossoblu non ha tutti i torti. Davanti agli occhi di Tutino e compagni un vero e proprio tour de force. Primo ostacolo stasera alle 21:00 un Foggia in caduta libera che in casa non vince da dicembre.



E poi domani toccherà al Crotone. Reduce dal roboante successo contro il Palermo che ha suonato la carica all’interno dello spogliatoio pitagorico, anche se la strada che porta alla salvezza è ancora molto lunga.



Per gli squali sarà scontro diretto per non retrocedere nella tana del Padova. Ultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti per restare in Serie B. Tanto quanto i ragazzi di Giovanni Stroppa obbligati al successo per tornare a respirare in classifica.