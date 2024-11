L'allenatore dei rossoblù Bisoli non ha convocato per motivi disciplinari Laura e Sy quindi in avanti riproporrà la coppia che ha giocato contro il Benevento: Larrivey e Caso

Cremonese-Cosenza si giocherà oggi alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona. Pierpaolo Bisoli, come noto, non ha convocato per motivi disciplinari Laura e Sy, quindi in avanti riproporrà la coppia che ha giocato contro il Benevento. A Cremona dal 1′ toccherà a Larrivey e Caso cercare di impensierire la retroguardia dei grigiorossi. A centrocampo possibili accorgimenti rispetto a giovedì. Carraro dovrebbe giostrare ancora in cabina di regia e Florenzi è intoccabile.

L’altra maglia se la giocano Gerbo e Ndoj. Voca sta meglio, ma non è convocato così come Kongolo, uscito malconcio da un recente allenamento. Sulle fasce la scelta potrebbe ricadere ancora su Di Pardo e Situm, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Liotti. L’ex Reggina in caso contrario darebbe il suo contributo nella ripresa. Non è in discussione, infine, il terzetto difensivo a protezione di Matosevic: in campo ci saranno Rigione, Camporese e Vaisanen.

Qui Cremonese

Fabio Pecchia, per Cremonese-Cosenza, sarà privo degli infortunati Frey, Okoli e Valeri e dello squalificato Strizzolo. In difesa, davanti a Carnesecchi, è vivo il ballottaggio tra l’ex Meroni e Ravanelli. Uno dei due farà coppia con Crescenzi. Sulle fasce letarali, invece, largo a Bianchetti e Sernicola. Il talento della Juventus Fagioli agirà a centrocampo di fianco a Valzania, preferito a Castagnetti. La batteria dei trequartisti sarà composta invece da Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto che supporteranno il sempre verde Ciofani in zona gol.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cosenza

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Bianchetti, Meroni, Crescenzi, Sernicola; Fagioli, Valzania; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto, Ciofani. A disp.: Sarr, Ciezkowski, Fiordaliso, Casasola, Ravanelli, Baez, Gondo, Bartolomei, Castagnetti, Politic, Di Carmine, Rafia. All.: Pecchia

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Camporese, Rigione; Di Pardo, Gerbo, Carraro, Florenzi, Situm; Caso, Larrivey. A disp.: Vigorito, Sarri, Venturi, Hristov, Ndoj, Liotti, Vallocchia, Bittante, Palmiero, Pandolfi, Zilli. All.: Bisoli

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia