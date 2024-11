Oggi alle 18.30 i pitagorici saranno impegnato all'Arena Garibaldi contro i nerazzurri. Per gli squali è una delle ultime occasioni per non perdere definitivamente contatto con la salvezza

Il Crotone sa bene che oggi pomeriggio alle 18.30 in casa del Pisa sarà difficile portare a casa punti, ma se la squadra di Modesto vuole dare una scossa alla propria classifica, deve cercare di compiere una vera impresa. Una partita che dunque può rappresentare davvero una delle ultime occasioni per ritornare in corsa salvezza.

La 27esima giornata del campionato cadetto vedrà i rossoblù affrontare la trasferta contro i nerazzurri, reduci dal ko al Granillo di Reggio e da un periodo non proprio positivo che li ha visti scivolare dal primo al quarto posto, anche se i punti di distacco dalla capolista Brescia non sono tantissimi, solo 5.

Come arriva il Crotone

I pitagorici, dal canto loro, sono in una situazione tragica. Penultimi in graduatoria e con 8 punti di distacco dalla zona play out. Nell’ultima turno disputato sono stati sconfitti ad Ascoli, dove erano in vantaggio prima di subire la rimonta con sorpasso nel finale, in quella che ha rappresentato la quindicesima sconfitta di questo campionato, la decima fuori casa. Gli squali sembrano dunque non trovare pace. Dopo un buon periodo a cavallo di gennaio e febbraio, con quattro partite utili consecutive, sono nuovamente caduti nel baratro e l'incubo Serie C sta diventando sempre più concreto.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Benali, De Vitis, Marin; Gucher; Lucca, Torregrossa. All. D'Angelo

Crotone (4-3-2-1): Festa; Mogos, Cuomo, Golemic, Sala; Schirò, Awua, Konè; Kargbo, Mulattieri, Maric. All. Modesto

L'arbitro

Per il match è stato scelto un fischietto calabrese. Sarà infatti il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria a dirigere Pisa Crotone