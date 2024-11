Le possibili scelte di Roberto Stellone e Christian Brocchi per la sfida del Granillo. Amaranto con sei indisponibili, addirittura dieci per il Vicenza

Match point salvezza. La Reggina ha una possibilità importante, ospitando al Granillo un Vicenza in piena emergenza: quella di fare, vincendo, un passo avanti forse decisivo nella corsa salvezza. Arbitra Di Martino di Teramo, kick off mercoledì ore 18:30, con la gara che sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Reggina - Stellone: «Non sottovalutiamo gli avversari»

Stellone ha annunciato la titolarità di Micai, possibile riposo per Di Chiara e Crisetig, con Aya che nonostante le indicazioni del tecnico potrebbe trovare spazio dall'inizio. In avanti nuova chance per Galabinov e Tumminello.

Probabili formazioni (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Aya; Adjapong, Hetemaj, Bianchi, Folorunsho, Bellomo; Galabinov, Tumminello.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Rivas, Ejjaki, Lombardi

Qui Vicenza

Problemi e quasi scelte obbligate per Christian Brocchi. Lanerossi a Reggio senza ben dieci fra infortunati e squalificati, spazio al recuperato Da Cruz dietro Teodorczyk. In difesa titolari maggio e Crecco sugli esterni.

Probabili formazioni (4-2-3-1): Contini; Maggio, Brosco, De Maio, Crecco; Cavion, Zonta; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk.

Squalificati: Bruscagin, Diaw

Infortunati: Cappelletti, Lukaku, Pasini, Boli, Bikel, Ranocchia, Taugourdeau, Meggiorini