La serie C torna in campo per la seconda giornata di campionato. E sarà ancora derby, sarà ancora Reggina Catanzaro. Dopo aver inaugurato la stagione in Coppa Italia, infatti, le due calabresi si ritroveranno faccia a faccia (In basso, il prossimo turno)

Gli amaranto a caccia di riscatto e di punti dopo la sconfitta subita all'esordio contro il Rende che ritroverà però un’altra volta in coppa Italia per l’accesso al secondo turno. Il Catanzaro, ormai fuori dalla competizione, invece proverà a bissare l’ottimo esordio contro la Casertana. La Reggina, al Granillo, su 13 incontri vanta 8 vittorie. Cinque i pareggi tra le due compagini.

Rende in trasferta

Il Rende, al momento vera rivelazione della serie, andrà a far visita all’Akragas, che non ha iniziato bene il campionato, battuto infatti 1-0 dal Matera e con un 6-0 rifilato dal Catania in Coppa Italia che non ha quindi risollevato gli animi, anzi.

I precedenti ufficiali, in Sicilia, nel professionismo sono 2, altrettanti i successi per i padroni di casa, senza subire gol: 1-0 in C-1 stagione 1983/84, 2-0 in C-2 in quella successiva.

Il Cosenza cerca il riscatto

Voglia di riscatto anche per il Cosenza dopo una prima giornata tutta da dimenticare contro il Monopoli. Al Marulla arriva la Paganese. Le due squadre si affronteranno per l’undicesima volta in terra calabra: equilibrio nelle precedenti occasioni, con 4 pareggi e 3 vittorie per parte, senza dimenticare però le due vittorie su due del Cosenza nella scorsa stagione.

Prossimo Turno, girone C

Akragas-Rende

Bisceglie-Virtus Francavilla

Casertana-Catania

Cosenza-Paganese

Fondi-Monopoli

Lecce-Trapani

Reggina-Catanzaro

Sicula Leonzio-Matera

Siracusa-Fidelis Andria