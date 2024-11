I giallorossi calano il tris all'Akragas. Mendicino decisivo al "Granillo". Nel pomeriggio il Rende aveva chiuso sull'1-1 a Fondi

Mendicino è l'uomo derby. È lui a decidere la straregionale del Granillo e regalare la prima gioia a mister Piero Braglia. Primo successo dell'anno per i silani che spezzano così la lunga striscia di risultati utili di fila inanellata dalla formazione dello Stretto.







Torna al successo anche il Catanzaro che al Ceravolo regola l'Akragas che ha il merito di non arrendersi seppur il match le aquile giallorosse lo avessero incanalato nel verso giusto praticamente subito dopo l'uno-due micidiale firmato Letizia (rigore) e Riggio. Nel secondo tempo anche il terzo gol di casa con Cunzi che si conferma goleador di razza. Nel mezzo il timbro di Sepe che al 35' aveva provato riaprire il match.









Mastica amaro il Rende che al “Domenico Purificato” di Fondi getta alle ortiche un successo praticamente in tasca. Una gara equilibrata nella prima frazione. Stabilità spezzata al 64’ dal gol dei calabresi firmato Vivacqua con un rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere laziale. Ma quando il Rende assaporava già il gusto dei tre punti arriva la beffa al minuto 83’ con il pareggio del Fondi siglato Mastropietro. Negli ultimissimi minuti di gara due chance per il Rende ma al triplice fischio è 1-1.