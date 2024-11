Decisivo il timbro di Bianchimano. È il terzo gol in tre giorni per il neo attaccante giallorosso. Nel prossimo turno c’è il Trapani

Continua l’avventura del Catanzaro in coppa Italia di Serie C. Giallorossi corsari a Catania per 1-2. Risultato che permette alle aquile di passare il turno dei sedicesimi di finale del trofeo tricolore. Gli uomini di Auteri sbloccano il punteggio nel primo tempo con un gran destro dalla distanza di Eklu. Il pareggio etneo arriva in avvio di ripresa e porta la firma di Curiale. Ma il Catanzaro segna ancora con Bianchimano che sfrutta un errore di Pulidori e insacca a porta sguarnita. I giallorossi nel prossimo turno troveranno il Trapani.