E’ l’esordio ufficiale per i rossoblu di Orlandi, in campo contro il Siracusa. Match al “Luigi Razza”. Per gli amaranto “battesimo” rimandato

La nuova stagione è praticamente iniziata. Nel weekend al via la coppa Italia. Tra le calabresi in campo la Vibonese. Gli uomini di Orlandi affronteranno il Siracusa al “Luigi Razza” di Vibo. Riposa, invece, la Reggina. Le successive gare della 2^ giornata e 3^ giornata dei gironi con tre squadre, verranno determinate in relazione ai risultati delle gare della prima giornata.

Il programma della prima giornata

Girone “A” – Mercoledì 8 Agosto 2018 Cuneo - Albissola Riposa: X

Girone “B” – Mercoledì 8 Agosto 2018 Pro Patria - Gozzano Riposa: X

Girone “C” – Domenica 12 Agosto 2018 Pro Piacenza - Virtusvecomp Verona

Girone “D” – Domenica 5 Agosto 2018 Arezzo - Lucchese Riposa: X

Girone “E” – Domenica 5 Agosto 2018 Ravenna - Rimini Riposa: X

Girone “F” – Domenica 5 Agosto 2018 Gubbio - Vis Pesaro Riposa: A.J. Fano

Girone “G” – Domenica 5 Agosto 2018 Olbia - Arzachena

Girone “H” – Mercoledì 8 Agosto 2018 Teramo - Fermana Riposa: Rieti

Girone “I” – Mercoledì 8 Agosto 2018 Paganese - Catanzaro Riposa: X

Girone “L” – Domenica 5 Agosto 2018 Matera - Potenza Riposa: Bisceglie

Girone “M” – Domenica 5 Agosto 2018 Vibonese - Siracusa Riposa: Reggina

Girone con tre squadre



Le squadre in ciascun girone effettueranno tre giornate di calendario con gare di sola Andata. Ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

La formula

Fase eliminatoria a gironi: vi partecipano le 33 squadre che non hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore. Le squadre sono suddivise in 11 gironi da tre squadre (con gare di sola andata). La vincente di ogni girone si qualifica per la fase finale.

Fase finale: vi partecipano 38 squadre: le 27 ammesse di diritto (in quanto partecipanti anche alla Coppa Italia maggiore) e le 11 vincitrici degli altrettanti gironi della fase eliminatoria. Si svolge secondo la formula dell'eliminazione diretta, con un tabellone predeterminato su accoppiamenti guidati dal criterio di vicinanza geografica.

Primo turno: viene disputato solo da 12 delle 38 squadre, che si affrontano in 6 partite di sola andata per ridurre il numero delle partecipanti da 38 a 32; il fattore campo è determinato per sorteggio.

Sedicesimi di finale: sono disputati dalle 6 vincenti del primo turno e dalle 26 che non hanno disputato il primo turno; si giocano 16 partite di sola andata, con fattore campo determinato per sorteggio.

Ottavi di finale e quarti finale: le squadre rimaste si affrontano in partite di sola andata. La squadra ospitante viene determinata per sorteggio.

Semifinali e finale: si giocano ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno.