Tornati da Lecce con il pass per la semifinale di Coppa Italia, per i rossoblu è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato. E sarà derby Cosenza-Reggina

Un Cosenza corsaro batte il Lecce e vola in semifinale di Coppa Italia. I silani sbancano il “Via del Mare” grazie alle reti di Okereke e Loviso. Una partita ampiamente dominata dalla squadra di Braglia, che dopo Catania, dimostra quindi di potersela giocare anche contro le big, soprattutto in Coppa Italia. Continua quindi il sogno dei rossoblù nella competizione tricolore, che in semifinale, in due gare, affronteranno la Viterbese. Una vera e propria prova di coraggio per il Cosenza, soprattutto se si pensa al tour de force rispetto alle avversarie.

Si guarda già al campionato

Niente sosta infatti. La squadra di Braglia tornerà subito a lavoro per preparare un’altra importante gara di campionato.

Sarà derby: Cosenza-Reggina

In programma nella ventiseiesima giornata il derby tutto calabrese Cosenza-Reggina.

Certo tutt’altra storia rispetto al Cosenza-Catanzaro ma è comunque un derby dal sapore antico, con premesse interessanti, soprattutto se si guarda al passato. Diversi i precedenti, con un bilancio tutto a favore degli amaranto. Ma il presente è un’altra cosa. Otto i punti di vantaggio del Cosenza dalla Reggina, al quinto poso, altrettante le postazioni che dividono le due compagini. Dunque sarà un Monday Night tutto da vivere.