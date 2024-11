Lo scontro al vertice valido per la 31esima giornata del girone è in programma questo pomeriggio alle 17.30 in uno stadio Nicola Ceravolo quasi sold out

Manca poco, anzi pochissimo al big match valido per la 31esima giornata del girone del Sud di Serie C: Catanzaro-Bari. Lo scontro al vertice, tra prima e seconda in classifica, sarà disputato questo pomeriggio alle 17.30 in uno stadio Nicola Ceravolo quasi sold out. Dalle ultime notizie ricevute, i tagliandi venduti sarebbero oltre 8mila, considerati anche i 500 supporters pugliesi che occuperanno il settore ospiti.

Il migliore attacco (Bari) contro la miglior difesa (Catanzaro). I Galletti ad oggi hanno segnato 51 reti e ne hanno subite 27, mentre i giallorossi hanno preso solo 19 gol e ne hanno realizzati 40. In questo campionato le due squadre si sono già affrontate al San Nicola lo scorso 30 ottobre 2021, durante il girone d'andata, alla 12ª giornata, in un match finito 2-1 per i biancorossi grazie alle reti di Antenucci e Simeri, mentre per le Aquile andò a segno l'ex Cianci.

Probabili formazioni

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Fazio, Gatti, Scognamillo; Bayeye, Cinelli, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Vazquez. All. Vivarini.

Bari (4-3-3): Polverino; Belli, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Feliciani di Teramo; assistenti: Cataldo – Cortese; quarto ufficiale: Maggio.