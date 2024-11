La Vibonese ha il suo nuovo allenatore: Giacomo Modica, che dopo aver detto addio alla Cavese nelle settimane scorse, ha sposato il progetto del club rossoblu.

Corteggiato da club di Serie C, ma anche di B, la prima scelta del tecnico è però sempre stata la Vibonese, il club che lo ha voluto fortemente per aprire un nuovo ciclo esaltante.

Modica ha firmato un contratto annuale e verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi il 18 luglio alle ore 19 nella sala stampa dello stadio “Luigi Razza”.

Caffo e Lo Schiavo soddisfatti

«Siamo soddisfatti – commenta a firma avvenuta il patron rossoblu Pippo Caffo. È l’allenatore che abbiamo cercato, voluto e oggi ingaggiato ufficialmente. Un uomo con dei forti valori e un allenatore dalle capacità riconosciute a livello nazionale. È un zemaniano – continua il presidente – quindi i gol e lo spettacolo non mancheranno. Speriamo di farne sempre uno in più degli altri».

Sul nuovo tecnico è intervenuto anche il diesse Lo Schiavo: «Modica è l’allenatore che fa al caso nostro. Abbiamo sempre puntato su di lui dal post Orlandi in poi per costruire un progetto tecnico-tattico propositivo. È un tecnico – sottolinea – che ha già scritto pagine importanti del calcio professionistico, basta guardare ciò che ha realizzato a Cava dè Tirreni nell’ultima stagione. Ma ha “fame” e vuole costruire qualcosa di importante anche a Vibo Valentia. Non vede e non vediamo l’ora di iniziare».

La carriera da allenatore

Cresciuto nella Primavera del Palermo, dopo una carriera da calciatore spesa tra diverse squadre di Serie B e Serie C1, soprattutto Messina e Palermo, Modica è stato vice di Zdenek Zeman per sei anni (seguendolo anche fino in Turchia tra le fila del Fenerbahçe).

Nel 2004 ha allenato il Cosenza, per poi allenare il Melfi nel 2006 e il Celano dal 2007, che ha condotto a un posto nei play-off promozione. Il 17 gennaio 2012 diventa il nuovo allenatore del Lecco, in Seconda Divisione, subentrando a Maurizio Pellegrino.

Nella stagione 2012-2013 torna a far parte dello staff tecnico di Zeman alla Roma come collaboratore tecnico. Lascia la squadra giallorossa nel febbraio 2013, in seguito all’esonero del tecnico ceco che poi segue al Cagliari. L’11 aprile 2016, viene chiamato ad allenare L’Aquila Calcio al posto dell’esonerato Carlo Perrone. Viene esonerato il 2 maggio 2016 con la squadra in lotta per i play out. Dopo aver allenato brevemente il Mazara in Eccellenza siciliana, il 13 ottobre 2017 diventa il nuovo allenatore del Messina in Serie D. Nel luglio 2018 diventa il nuovo allenatore della Cavese in serie C.

Nonostante il rinnovo fino al 2021, ed una stagione in crescendo fino a sfiorare i playoff, a fine maggio di quest'anno rescinde consensualmente il contratto con la società campana.