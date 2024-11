A campionato finito si sa, il mercato entra nel vivo. E i destini di Reggina e Cosenza potrebbero incrociarsi

A Cosenza sono ore delicate. E pare che patron Guarascio abbia scelto la strada del silenzio stampa. Due al momento le caselle importanti da riempire. Il ruolo del ds, dopo l’addio ufficiale di Valoti e quella che riguarda la guida tecnica della squadra rossoblù. Abbandonata ormai l’idea di Calabro, sotto osservazione da piazze importanti di serie B. C’è chi vorrebbe la conferma di De Angelis.

Si sta infatti valutando il lavoro svolto soprattutto nella cavalcata dei play off, che ha messo in evidenza le qualità dell’allenatore subentrato a stagione in corso dopo l’esonero di Roselli. Molto dipenderà proprio dalla scelta del direttore sportivo. Quasi certo ormai il nome di Trinchera ma se dovesse sfumare potrebbe farsi avanti Martino, ormai sempre più lontano dalla Reggina.

Pronti con le valigie in mano, anche diversi giocatori Vedi i vari Caccetta, Tedeschi, D’Anna, Cavallaro. Per loro un contratto in scadenza e poche possibilità di vestire ancora la casacca rossoblù.

Maria Chiara Sigillò