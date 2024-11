Storie di missioni impossibili che a volte terminano nel modo più inaspettato. Nel giorno del debutto in Serie C, la neopromossa Calabria Swim Race ha ottenuto un buon risultato di parità nella sfida che la vedeva opposta al glorioso circolo reggino del Tc Polimeni di Reggio Calabria. Sui campi di terra rossa in quel di Montepaone, dove la compagine catanzarese data praticamente per spacciata alla vigilia, è stata invece protagonista di un’incredibile giornata di sport. La differenza in campo non si è vista, anzi la squadra catanzarese ha spolverato momenti di grande tennis ottenendo al termine della contesa un prezioso punto, soprattutto grazie ai sui nuovi acquisti Matteo Covato ed Andrea Grazioso, che hanno iniziato bene la loro avventura.

Nei primi due incontri grande equilibrio, con il siracusano Covato, un 2.3 di spessore, che supera un generoso Fabrizio Sarra (6-1, 6-3), mentre il reggino Agostino Rjili batte (6-3, 6-3) Marcello Lanciano. Poi i reggini passano in vantaggio con Antonino Colella che, nonostante la giovane età, riesce ad avere la meglio (6-3, 6-3) di Andrea Trapani. Con i giallorossi in svantaggio, nel match principale, sul campo centrale, di fronte Andrea Grazioso e Christian Famà. Gara intesa e bellissima che ha deliziato il numeroso pubblico presente sugli spalti. Inizio arrembante del reggino Famà che, con una prestazione perfetta, si aggiudica il primo set (6-3); poi sale in cattedra il neo acquisto giallorosso Grazioso che, con giocate di alta scuola, ristabilisce la parità (6-4) nel secondo set. Il terzo e decisivo set, vibrante ed emozionante fino alla fine, alterna momenti di grande tennis e di tensione tra le due formazioni vista la posta in palio, nonostante gli ottimi interventi del giudice arbitro Paola Giorla. Il “terrificante diritto” di Andrea Grazioso, nell’ultimo gioco del terzo set, sancisce il momentaneo pari.

Nei doppi non cambia il risultato di parità tra le due formazioni, infatti pur lottando e arrivando spesso al “punto decisivo” (sul 40 pari si gioca infatti un punto solo per aggiudicarsi il gioco), Andrea Trapani e Fabio Grillo cedono (6-3, 7-5) al cospetto della coppia reggina formata da Gitto e Benedetto, mentre i due “top player” Grazioso e Covato liquidano con un netto 6-0, 6-2 la coppia formata da Famà e Sarra. Colpi d’alta scuola e giocate fantastiche per ottenere il primo punto della stagione ed iniziare nel migliore dei modi il campionato.

«I ragazzi sono stati tutti molto bravi, hanno dato il massimo – dice il presidente della Calabria Swim Race Domenico Gallo – Alla fine il pari meritatissimo contro un avversario forte come il Tc Polimeni, formazione tra le più forti in circolazione che punta da diversi anni senza mezzi termini alla promozione, evidenzia l’ottimo lavoro svolto dalla nostra società che ha riportato a Catanzaro una categoria che mancava da diversi anni e soprattutto giocatori di livello assoluto. Ce la giocheremo fino in fondo contro tutte le formazioni presenti in un girone infernale ed in un campionato dall’alto livello tecnico». Dopo la pausa pasquale, la formazione giallorossa è attesa dalla insidiosa trasferta di Lamezia, che reduce dalla sconfitta di Gioia Tauro, cercherà in tutti i modi di ottenere i primi punti della stagione.