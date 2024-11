Alle 15 presentazione ufficiale dell'ex giocatore di Crotone, Parma, Reggina e Pescara. Dopo il terremoto giudiziario “Laqueo” il centrocampista pitagorico riparte dalla Serie D. Domenica potrebbe esordire nel derby contro la Palmese

Da giorni si allenava ininterrottamente con il gruppo. Voleva prima rimettersi in forma e poi riprendere a giocare con continuità. Ha lavorato duro per tre settimane sul fisico e la mente Ciccio Modesto.

Francesco Modesto riparte dal Rende

Dopo il terremoto "Laqueo" ed i 18 giorni di carcere anche per lui, che ha calcato per tanti anni i campi di Serie A, è stato difficile ripartire. Lo farà dal Rende, in serie D. Sciolti gli ultimi dubbi, nelle ultime ore ha messo nero su bianco la firma che lo legherà al club biancorosso per questa stagione. Oggi pomeriggio alle 15:00 al "Lorenzon" la presentazione ufficiale.