Trasferta in Sicilia amara per la squadra di Panarello. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco mantenendo il risultato ad occhiali, i reggini vanno sotto nell'ultimo quarto ora del match

Beffato nel finale, il Locri di Panarello, dopo una gara ad alto contenimento giocata all’Aldo Campo di Ragusa. Nella seconda parte Ignoffo azzecca cambio e incroci per un vantaggio che diventa intoccabile. In attacco, a livello di numeri, le due compagini giocano quasi ad armi pari. Solo una realizzazione le differenzia, nel pre gara, e questo si traduce in una prima frazione equilibrata seppur dinamica, giocata e allo stesso tempo contenuta da entrambe.

Panarello torna a dare fiducia a Colella ma sono tante le assenze, ultimo Pasqualino per squalifica. Cambia dunque la retroguardia con il vice capitano Vincenzo Aquino in qualità di esterno basso, il capitano Davide Aquino al centro della difesa e alla sua sinistra Comito. In questo modo il centrocampo è imbastito e dal centrale Larosa si diramano le gambe più celeri di Lucà, De Leonardis, Pappalardo e Cuzzilla. I siciliani sono davvero rivisitati rispetto alla formazione schierata da Ignoffo al Macrì, nella gara d’andata. Solo capitan Porcaro e Manservigi in difesa, Freddi tra i pali e l’esterno Di Grazia fungono da riferimento per la memoria amaranto.

Sulla base di questi dati la prima frazione scivola mantenendo il risultato ad occhiali. Il Ragusa si esprime a rete, poi annullata, e in pericolose proposizioni nella ripresa, quando Panarello opta per Coluccio, uno dei tantissimi giovani presenti in panchina. Unico senior Marin, ex del Ragusa. Più tranquillo Ignoffo che può contare sulle carte Cess, Tuccio e Garufi in quota over. In campo schiera l’ex amaranto Mbaye. Alla mezz’ora il neo immesso Cess imposta la manovra del vantaggio ragusano. Dalla destra, dove opera l’ivoriano, Oddo raccoglie e Cardinale, vicinissimo a Collella, insacca. È Reinero ad avere la palla del raddoppio, negata magistralmente da Colella, nel quarto d’ora in cui il Locri si impegna a riacciuffare un pareggio non pervenuto.

Il tabellino

Ragusa: Freddi; Porcaro, Mbaye, Manservigi; Oddo, Ejjaki, Di Grazia, Cardinale, Vitelli; Romano, Reinero. A disp.: Grasso, Magrì, Cess, Garufi, Gigante, Maltese, Guerriero, Sinatra, Tuccio. All. Ignoffo.

Locri: Colella; V. Aquino, D. Aquino, Comito, Cuzzilla, Pipicella, Lucà, Larosa, Pappalardo, Marsico, De Leonardis. A disp.: Lanziani, Bruzzese, Coluccio, Turrisi, Piccolo, Marin, Misefari. All. Panarello.

Arbitro: Barbetti di Arezzo (Giannetti-Mino).

Marcatori: 76' Cardinale