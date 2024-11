La squadra calabrese, volenterosa e ben messa in campo, non riesce a fermare gli ospiti che anche giocando a ritmi blandi portano a casa i 3 punti. Il commento del tecnico viola: «Contento dell'atteggiamento dei ragazzi, di più non potevo chiedere»

Nella diciassettesima giornata del campionato di Serie D, una Gioiese imbottita di giovani, volenterosa, ben messa in campo e propositiva, nonostante la differenza tecnica tra gli organici viene sconfitta in casa dal Ragusa con il risultato di 1-4. I siciliani si dimostrano una squadra esperta, con calciatori di categoria, ma che nella partita odierna viaggiano a ritmi blandi raggiungendo, comunque, l’obiettivo.

Primo tempo

La Gioiese parte forte sospinta anche dal vento prorompente a favore che soffiava sullo stadio "Lopresti" di Palmi. Compagine della Piana con diversi volti nuovi in campo, tra cui il ritorno di Benkhalqui schierato tra i titolari, uno degli interpreti della passata stagione del triplete e quest'anno alla Fermana in Lega pro. Nuova anche la coppia di centrali De Rosa e Messaggi, poi Faraone e l'attaccante Sanchez, il cubano di Caserta. Nella prima frazione non si è vista tanta differenza di valori. Mister Caridi ha guidato e incitato i suoi incessantemente dalla panchina. Al 20' Rizzo si procura un rigore incredibile: quando i calciatori in campo si erano fermati su un rinvio sbilenco del portiere siciliano, credendo che la palla andasse fuori, il vento beffava tutti e manteneva la sfera nel rettangolo verde consegnandola sui piedi dell'attaccante viola, che successivamente veniva steso da un difensore ospite.

Lo stesso Rizzo si incaricava di tirare il penalty, ma lo faceva in modo errato calciando centralmente sull'estremo difensore azzurro. Un Ragusa che ha iniziato il match a ritmi bassi e compassati, viene svegliata anche dal mancato goal subito, e alla prima occasione, al 28', Tuccio è il più lesto a intervenire in aria su una palla messa in mezzo dalla sinistra, e porta così in vantaggio i suoi. L'attaccante azzurro durante la gara si dimostra anche molto intelligente tatticamente, a trovare spazio tra linee e cucire il gioco con il centrocampo. Al 40' si infortuna il terzino Andreano per la Gioiese, e sarà un'uscita dal campo che la compagine viola pagherà cara. Da segnalare sul finire del tempo al 41' una bella sforbiciata di Romano che trova un attento Rugolo tra i pali che sventa la minaccia.

Secondo tempo

Il Ragusa entra dagli spogliatoi con un piglio diverso, accelerando, e al 53' sigla il gol dello 0-2 con Romano che sfrutta un rimpallo in area. Al 62' la Gioiese, mai doma, accorcia le distanze con un buon calcio di punizione battuto di potenza da Benkhalqui, il quale calcia di sinistro da posizione centrale e, grazie anche ad una deviazione, insacca la rete della speranza. Al 67' i siciliani spezzano sul nascere ogni velleità di rimonta dei pianigiani, sfruttando un errore difensivo Viola: il terzino sinistro Incerti, subentrato ad Andreano, sbaglia la costruzione dal basso, e Ejjaki, servito solo in area, la mette di giustezza sotto la traversa. Al 92' è Vitelli a chiudere il match sul definitivo 1-4.

Risultato bugiardo per quel che si è visto in campo. Il Ragusa porta a casa 3 punti senza entusiasmare, sfruttando anche l’inesperienza ed errori singoli dei giovani della Gioiese che, in ogni caso, escono dal rettangolo di gioco avendo dato ciò che potevano e offrendo, tutto sommato, una buona prestazione.

Il commento post gara di mister Caridi

«Abbiamo giocato i primi 45 minuti alla pari. È mancato qualcosa in fase realizzativa e abbiamo regalato diversi gol, ma abbiamo dimostrato per lunghi tratti, anche con tanti giovani, di tenere a bada il Ragusa. Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi, a cui ho chiesto di non avere timore, giocare la palla e non tirarsi indietro. Non potevo chiedere di più. È da poco che sono insieme ed oggi è stato un segnale importante. La squadra potrebbe essere rimpinguata con qualche ulteriore innesto, e si potrebbe tentare il miracolo. Ho chiesto alla società di fare qualche movimento in entrata con le disponibilità economiche che abbiamo. Ho bisogno di calciatori di carattere che vengano a giocarsi le partite con personalità. Cercheremo fino alla fine di disputare un campionato nel modo migliore possibile».

Il tabellino

Gioiese-Ragusa 1-4

GIOIESE (4-3-3): Rugolo 6; Maressa 6.5, Andreano 6 (40’ pt Incerti 5; 27’ st Armani 6), Mandaglio 6, De Rosa 6.5; Messaggi 6.5, Benkhalqui 6.5 (27’ st Perdono 6), Faraone 6.5; Rizzo 5.5, Garofalo 6, Sanchez 6 (40’ st Toscano sv). In panchina: D'Amato, Miceli, Di Maggio, Boakye.Allenatore: Caridi 6.5

RAGUSA (4-3-3): Freddi 6.5; Vitelli 6.5, Manservigi 6, Guerriero 6 (16’ pt Bamba 6), Mbaye 5.5 (25’ st Magrì 6); Porcaro 6, Romano 6 (13’ st Ejjaki 6.5), Cardinale 6; Tuccio 6.5, Garufi 5.5, Cess6 (40’ st Gigante sv). In panchina: Grasso, Maltese, Sinatra, Brugaletta, Schembari. Allenatore: Ignoffo 6.5

ARBITRO: Pelaia di Pavia 7

MARCATORI: 28’ pt Tuccio (R); 8’ st Romano (R), 18’ st Benkhalqui (G), 22’ st Ejjaki (R), 47’ st Vitelli (R)

NOTE: spettatori 150 circa di cui 20 ospiti. Ammoniti: Manservigi, De Rosa. Calci d’angolo: 6-4 in favore della Gioiese. Recupero tempo: 3’ pt, 5’ st.