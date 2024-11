Gli uomini di Erra nemmeno in superiorità numerica riescono a rendersi pericolosi. I lucani superano a domicilio la corazzata lametina e volano da soli in testa alla classifica

Impresa della Gelbison che in 10 uomini per più di metà del secondo tempo, supera a domicilio la corazzata Lamezia Terme e vola da sola in testa alla classifica. Lamezia Terme troppo brutta per essere vera. I gialloblù di Erra nemmeno in superiorità numerica riescono a rendersi pericolosi dalle parti del portiere avversario.

Primo tempo senza emozioni nel quale gli ospiti passano su un'azione di calcio d'angolo con Gonzales che scatta in posizione quanto meno dubbia e in scivolata batte D'Andrea. La reazione Lamezia Terme non c'è ed il primo tempo termina 0-1.

Nella ripresa i padroni di casa alzano i ritmi ma un errore di D'Andrea su un tiro innocuo di Gagliardi, attaccante di Cosenza, che porta a 2 le segnature ospiti. Il Lamezia inizia a buttare tanti palloni in mezzo e su uno di questi Provazza in mischia la riapre. Il pubblico spinge anche perché Choris lascia in 10 la Gelbison per un doppio giallo evitabile. Ma il Lamezia è fumoso ed i campani la portano a casa senza nemmeno grossi affanni per il 2-1 finale.

Il tabellino

Lamezia Terme (4-3-3) D’Andrea, Miliziano, Sirignano, Camilleri, Tipaldi, Corapi (37′ pt Salandra), Maimone( 34′ st Umbaca), Laribi (23′ st Bezzon), Da Dalt (11′ st Bollino), Maritato, Provazza( 27′ st Sandomenico). A disp: Guerra, Vitolo, Tringali, Amendola,. All: Erra.

Gelbison (3-5-2) D’Agostino, La Gamba (25′ st Pipolo), Gonzales, Fois, Cardore (40′ st Frulla), Uliano, Conti, Chinnici (11′ st Ferrara), Pinto, Gagliardi (32′ st Oggiano), Khoris. A disp: Di Fiore, Barbetta, La Vardera, D’Angelo. All: Esposito.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Spagnolo -De Palma)

Marcatori: Gonzales 23′ pt, Gagliardi 9′ st, Provezza.

Ammoniti: Cardore. Khoris, Miliziano Espulso: Khoris 18′ st Recupero: 1′ pt, 5’st. Corner: 3-0