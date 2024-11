Rossoblù e amaranto alla ricerca di punti per non perdere il contatto con la vetta. Locri e Sambiase vogliono continuare a sorprendere. Il programma del decimo turno

La decima giornata del girone I di Serie D offre a Vibonese e Reggina due grandi opportunità per restare ai piani altissimi della classifica. I rossoblù di mister Facciolo, in vetta a pari punti con la Scafatese, ospiteranno al Razza il Ragusa e vogliono mettere in cassaforte la settima vittoria nelle ultime otto partite. Trasferta semplice solo sulla carta per la Reggina: gli amaranto giocheranno all’Esseneto di Agrigento contro il fanalino di coda Akragas per un match da disputare con la massima attenzione. La truppa di Pergolizzi vuole dare continuità alla striscia di tre vittorie consecutive maturata sinora.

Il Locri di Ciccio Cozza vuole invece dimostrare che la trasferta di Favara è stata solo un incidente di percorso e che al Macrì la musica può cambiare: contro una Sancataldese in crescita i tre punti sono alla portata. Impegno casalingo anche per il Sambiase, che attende al D’Ippolito l’ostica Igea Virtus. Match rispettivamente in casa e in trasferta per le due dirette concorrenti di Reggina e Vibonese: il Siracusa ospita l’Enna, la Scafatese gioca a Caltanissetta contro la Nissa. Tutti i match sono in programma per domenica 3 novembre con fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.

Il programma della decima giornata

Akragas-Reggina

Pompei-CastrumFavara

Licata-Acireale

Locri-Sancataldese

Nissa-Scafatese

Paternò-Città di S. Agata

Sambiase-Nuova Igea Virtus

Siracusa-Enna

Vibonese-Ragusa

La classifica

Vibonese 20

Scafatese 20

Reggina 19

Siracusa 19

Sambiase 13

Locri 13

Castrumfavara 12

Igea Virtus 12

Paternò 12

Enna 12

Pompei 10

S. Agata 10

Nissa 9

Sancataldese 9

Ragusa 8

Licata 8

Acireale 8

Akragas 5