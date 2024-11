Per il neo tecnico della squadra viola sarà la prima volta da avversario degli amaranto in veste di allenatore. Fischio d'inizio del match in programma per domenica 18 febbraio alle 14.30

La ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone I propone un match affascinante in riva allo Stretto. Domenica alle ore 14:30 si sfideranno al "Granillo" due importanti compagini della costa tirrenica calabrese: Lfa Reggio Calabria e Gioiese.

Grande attesa per il match. Il ritorno di Ciccio Cozza nello stadio che lo ha visto compiere imprese epiche con la maglia amaranto condisce di maggiore appeal l'evento. Il neo tecnico della Gioiese è la prima volta che "torna a casa" in veste di allenatore, e sarà interessante vedere l'accoglienza che gli riserverà la sua gente.

La squadra di Reggio Calabria, con 40 punti, è in piena battaglia play off con un altro gruppetto di avversarie. Nella precedente gara di campionato, dopo esser stata sotto di due reti al termine del primo tempo, nella ripresa ha rimontato vincendo 2-3 in trasferta a Licata. Reazione molto gradita dai tifosi.

Mister Trocini, felice della prestazione dei suoi, ha scacciato le critiche delle ultime settimane. La reazione e la dimostrazione di personalità del gruppo amaranto è stata molto gradita dai tifosi e dà fiducia per il rush conclusivo del campionato. Le ambizioni della società reggina sono quelle di tornare prima possibile a rivestire un ruolo rilevante tra i professionisti. Palcoscenici importanti che merita la città e i suoi sostenitori.

La Gioiese, dal canto suo, è galvanizzata dalla ventata di positività innescata dalla nuova società guidata dal presidente Filippo Martino. L'organico rimpinguato con profili di spessore fa ben sperare i pianigiani per quest'ultimo scampolo di torneo. La volontà del club è provare a mantenere la categoria, nonostante i soli 4 punti all'attivo e l'attuale ultima posizione in graduatoria. C'è bisogno di un miracolo sportivo, a cui però tutti credono, a partire da Mister Ciccio Cozza. L'ambiente viola è in fermento. I tifosi, che protestavano contro la gestione della vecchia società, hanno garantito che torneranno in massa a supportare la squadra. Già nel match di domani sono attesi circa 200 supporters in trasferta a Reggio Calabria. Si preannuncia una grande giornata di festa anche in virtù dell'amicizia che lega le due tifoserie calabresi.