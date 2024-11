La Nuova Reggina, la LFA Reggio Calabria, debutta al Granillo. Si torna a casa, dopo tante sofferenze, dopo la ripartenza dalla Serie D, dopo l'esordio di settimana scorsa a Locri contro il San Luca. In riva allo Stretto arriva il Siracusa capolista, in una gara fra due formazioni blasonate che vogliono tornare quanto prima in Serie C.

Probabile formazione Reggina

Trocini ha lavorato in settimana sulla conferma in blocco della squadra di Locri. L'unica novità potrebbe essere l'impiego di Rosseti al posto di Bianco: a livello di over non cambierebbe nulla, è questo l'unico ballottaggio aperto.

Reggina (4-3-3): Martinez; Martiner (05), Ingegneri, Zanchi, Cham (05); Barillà, Salandria, Mungo; Coppola (05), Rosseti, Provazza (03). Allenatore: Trocini.

Probabile formazione Siracusa

Con la squalifica di Russotto, Cacciola proporrà un tridente formato da Alma, Maggio e Arcidiacono. In difesa coppia centrale formata da Genassi e De Caro, con Markic che non sta benissimo.

Siracusa (4-3-3): Lamberti; Di Paola, Benassi, De Caro, Sena; Limonelli, Aliperta, Vacca; Alma, Maggio, Arcidiacono. Allenatore: Cacciola.

L'arbitro di Reggina-Siracusa

La gara tra la Nuova Reggina e il Siracusa sarà diretta dal signor Stefano Raineri di Como. Non ci sono precedenti con gli amaranto. A coadiuvarlo i signori Vora e Annoni, anche loro della sezione AIA lariana.

A che ora si gioca Reggina-Siracusa?

La gara fra Reggina e Siracusa si giocherà oggi, domenica 1 ottobre, ore 15 allo stadio Oreste Granillo. Sarà il debutto assoluto fra le mura amiche.