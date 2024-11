La truppa di mister Morelli è quinta in classifica a quota 23 punti e non perde dal 13 ottobre. Reggina e Vibonese non sono due sorprese: gli amaranto stanno persino deludendo le aspettative di tifosi e addetti ai lavori. Più defilato il Locri, momentaneamente decimo a +3 sui play-out

Tre calabresi nelle prime cinque posizioni: in un Girone I stracolmo di siciliane le nostre conterranee stanno facendo la voce grossa. Vibonese seconda, Reggina quarta e Sambiase quinto: questo recita attualmente una classifica che sta dando vita ad una bellissima bagarre sia in ottica promozione che in ottica salvezza.

Se ci aspettavamo un andamento simile da parte di Vibonese e Reggina - con gli amaranto che non stanno ingranando nella maniera attesa – chi sta, invece, sorprendendo è il Sambiase di mister Claudio Morelli. Come accennato, i lametini sono quinti in classifica: 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte – contro Pompei e Locri. I giallorossi non perdono proprio dal 13 ottobre, giorno del derby contro gli amaranto di Ciccio Cozza, sfida decisa da una gran punizione di Leveque.

Da allora, sette risultati utili positivi, tra i quali spiccano i due pareggi esterni contro Scafatese e Reggina – che danno continuità alla serie positiva nei match contro le big. Nelle prime due partite il Sambiase ha, infatti, battuto 1-0 sia Siracusa che Vibonese. Se non è una dimostrazione di forza questa. I giallorossi, inoltre, sono la quarta miglior difesa del campionato con nove reti al passivo: solo Siracusa (4) e Reggina e Paternò (8) hanno fatto meglio. Occhio, però, anche ai goal fatti, perché il Sambiase è al quinto posto con 17 goal segnati – non distante dalle primissime.

Quindici di questi goal li ha segnati il tridente offensivo che sta facendo sognare i tifosi: sei goal Zerbo, cinque Ferraro e quattro Umbaca. Una media perfetta che sta facendo le fortune di questa squadra, ora in piena zona play-off e a soli sei punti dal Siracusa primo. Chi se lo sarebbe mai aspettato?

La Reggina, tanto per citarne una, ha solo due punti in più in classifica del Sambiase. Ciò testimonia, da un lato, la grande stagione dei lametini, e dall’altro quella altalenante degli amaranto che, rosa alla mano, avrebbero dovuto ottenere più dei 25 punti attuali. Il ritorno in panchina di Trocini sembrava poter scuotere Ragusa e compagni, ma il pareggio casalingo contro il Pompei ha riesumato i vecchi fantasmi.

Campionato super positivo quello della Vibonese, che ha forse raccolto più di quanto ci sia aspettava a inizio settembre. I rossoblù distano tre punti dal primo posto e hanno un’identità ben precisa. Menzione anche per il Locri, al momento fuori dalle zone caldissime: dopo quattro sconfitte consecutive, i tre punti al Fresina di Sant’Agata hanno rianimato la truppa di Ciccio Cozza – ora decima in classifica.