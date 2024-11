VIDEO | Il primo caso era stato registrato venerdì. La squadra era scesa in campo mercoledì contro il Castrovillari

Dopo il primo caso di positività registrato nel San Luca lo scorso venerdì, la società che milita nel campionato di Serie D, ha comunicato di aver riscontrato altri positivi nel gruppo squadra.



Il tampone rapido effettuato su tutta la squadra ha permesso di riscontrare sette casi di positività al Covid-19 tra i calciatori – si legge nella nota del club reggino - I soggetti positivi seguiranno la quarantena obbligatoria come previsto dalle vigenti disposizioni.



La squadra allenata dall’ex giocatore della Reggina, Ciccio Cozza, mercoledì aveva giocato il recupero della quarta giornata del campionato contro il Castrovillari: una vittoria per 1-0 che ha permesso ai giallorossi di agganciare al primo posto in classifica Cittanova, FC Messina ed Acireale.