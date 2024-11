La Gioiese perde una partita importante per la corsa salvezza, che a questo punto è davvero conclusa in modo negativo con la retrocessione matematica in Eccellenza. Entra in campo con un atteggiamento un po’ molle e regala quasi tutto il primo tempo. Poi, riesce a rimontare con orgoglio, ma complici errori del singolo e un paio di situazioni che girano male, esce sconfitta di fronte al pubblico di casa. Il Portici si dimostra una squadra ben messa in campo, che fa il suo compito diligentemente e conquista punti preziosi per mantenere la categoria.

Primo tempo

Dopo 15 minuti soporiferi, la prima occasione degna di nota la mette in piedi il Portici, Schiavi dalla destra crossa in area e l'attaccante Maione calcia spedendo alto. I campani sono più intraprendenti e iniziano a macinare gioco. I padroni di casa, invece, mantengono un baricentro basso, attendista, e questo non ripaga, anzi, premia il Portici, che al 18' colpisce. Una palla vagante resta colpevolmente nell'area viola senza che nessun difensore la spedisca lontano, e Teyou da pochi metri la deposita in rete. Si gioca solo nella metà campo della Gioiese. I pianigiani arrivano secondi sui palloni e sono un po’ lunghi tra i reparti. Al 27' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Sellaf di testa colpisce la traversa. Un minuto dopo il portiere di casa Lando la combina grossa, si lascia sfuggire la sfera che aveva tra le mani e Mauri non si fa pregare a metterla nel sacco.

In seguito, il Portici rischia di chiudere il match con altre ghiotte chance e rendendosi pericoloso su diversi calci d'angolo. Il tecnico della Gioiese Cozza corre ai ripari per scuotere i propri uomini e alla mezz'ora sostituisce Montefusco con Latella, Zamani con Damiano e prima dello scadere anche Armani con Attici. Era forse lo scossone di cui la squadra aveva bisogno. Al 43' Vasil, il migliore dei suoi, lanciato in profondità brucia il proprio marcatore e da posizione defilata scavalca il portiere con un delizioso pallonetto. Al 47', i viola completano la rimonta, su una rimessa laterale battuta lunga in area, la palla resta lì e Diogo Bebè è il più lesto a spingerla dentro. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-2.

Secondo tempo

Ci si attendeva una Gioiese galvanizzata, invece, complici tanti errori tecnici, i locali non riescono a impostare azioni d'attacco e a tenere palla. Il Portici ringrazia, e al 17', senza tanta fatica, sfrutta un’indecisione della retroguardia locale e con Schiavi, che anticipa tutti, si porta di nuovo in vantaggio . Al 30' la Gioiese ha l'opportunità per pareggiare subito e dare una svolta alla gara. Sanchez resta a terra in area. Il guardalinee chiama a sé il direttore di gara, il quale concede il rigore alla Gioiese ed espelle Zanoni. Si incarica di battere il penalty Titizian, che però si fa ipnotizzare da Caputo che addirittura blocca la sfera calciata debolmente sulla sua destra. Al 37' Titizian cerca di farsi perdonare, e dopo aver saltato un paio di difensori, accentrandosi, da dentro l'area calcia bene rasoterra, ma trova di nuovo un ottimo Caputo che blocca in presa bassa.

Subito dopo, Di Prisco in contropiede per i campani calcia in diagonale con il pallone che sibila a un soffio dal palo. Nei minuti restanti la Gioiese non riuscirà a trarre profitto dalla superiorità numerica e il match si chiuderà sul 2-3 per il Portici, che allunga sulla penultima, a cui passa più di 8 punti e, se la stagione finisse adesso, sarebbe salvo senza dover disputare i playout. Per i viola invece la situazione è ormai senza ritorno.

Il tabellino

Gioiese-Portici 2-3

Gioiese: Lando, Armani, Montefusco, Gorshidian, Oliveira, Messaggi, Zamani, Titizian, Sanchez, Teliz, Vasil. In panchina: Smith, Foti, Attici, Latella, Elia, Miceli, Toscano, Gay, Maressa. All. Cozza.

Portici: Caputo, Pelliccia, Carullo, Marcucci, Franzese, Zanoni, Sellaf, Teyou, Maione, Schiavi, Mauri. In panchina: Orefice, Gargiulo, Musto, Di Prisco, Damiano, Di Guida, Turchet, Orefice, Scaffidi. All. Condemi

Marcatori: 18' Teyou (P), 28' Mauri (P), 43' Vasil(G), 47' Diogo Bebè (G), 65' Schiavi (P)

Arbitro: Antonio Spera sez. Barletta; coadiuvato da Mario De Marzo sez. Bari e Francesco Gorgoglione sez. di Barletta