Il derby reggino si chiude sullo 0-0. Primo stop per la Vibonese, mentre perde ancora la Gioiese. Il Lamezia Terme batte l’Acireale, pari a Licata per il Locri

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la quarta giornata del campionato di Serie D. Un turno, questo, che ha visto anche il debutto assoluto della LFA Reggio Calabria, la nuova società amaranto che dopo il fallimento della Reggina 1914 rappresenta il calcio della città dello Stretto. Non è sceso in campo il Castrovillari che ha osservato il turno di riposo.

Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno

I risultati della quarta giornata

S. Agata-Afragolese 3-1

FC Lamezia Terme-Acireale 2-1

Gioiese-Canicatti 0-2

Licata-Locri 1-1

Portici-Sancataldese 1-2

Ragusa-Akragas 0-1

San Luca-LFA Reggio Calabria 0-0

Siracusa-Nuova Igea Virtus 1-0

Trapani-Vibonese 2-0

ha riposato: Castrovillari

Il prossimo turno

Akragas-Trapani

Canicatti-Città di S.Agata

Acireale-San Luca

LFA Reggio Calabria-Siracusa

Locri-Gioiese

Nuova Igea Virtus-Portici

Real Casalnuovo-Ragusa

Sancataldese-Licata

Vibonese-Castrovillari

riposa: FC Lamezia Terme

La classifica

Siracusa 10

Vibonese 9

Trapani* 9

Akragas 9

Licata 8

Canicattì 8

Real Casalnuovo 6

Lamezia Terme* 6

Sant'Agata 6

San Luca (-1) 4

Nuova Igea Virtus 4

Locri 4

Acireale** 3

Ragusa 3

Portici 3

Sancataldese 3

LFA Reggio Calabria*** 1

Gioiese 0

Castrovillari 0

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno