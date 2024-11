La squadra di mister Tricarico si fa trovare compatta contro un'avversaria impegnativa che cercava i tre punti per avvicinarsi alla zona playoff. Ospiti in inferiorità numerica nel finale di partita per l'espulsione di Calaiò

Il Castrovillari conquista un punto sul proprio terreno di gioco rimandando l’appuntamento con la prima vittoria in campionato contrastando bene il forte Licata di mister Pippo Romano con gli ospiti giunti ai piedi del Pollino con l’intento di fare bottino pieno in virtù proprio della posizione in classifica dei rossoneri.

Il risultato del pari ottenuto dal Castrovillari può e deve essere accolto con soddisfazione considerando che comunque l’avversario di turno è a ridosso della zona PlayOff e sicuramente più attrezzata tecnicamente. La squadra di mister Tricarico si distingue oggi per compattezza, soprattutto difensiva, i nuovi arrivi di Anzillotta, Atteo, Candilio, Khoris e Novello hanno influito positivamente sull’economia di gioco aumentando il livello tecnico sinora sotto processo.

Prima frazione di gara molto equilibrata con il Licata che tenta di far male ma la linea difensiva oggi risponde colpo su colpo annullando ogni tentativo del duo d’attacco ospite Saito e Haberkon. Nella seconda frazione il canovaccio iniziale non cambia, Licata che attacca cercando di allargare ancor di più le proprie azioni ma, di fatto, non ottenendo i benefici sperati.

Timida emozione al minuto 57 per la rete annullata al Licata ad opera di Cappello ma l’arbitro invalida per gioco falloso. Gli ospiti restano in inferiorità numerica a cinque minuti dalla fine per l’espulsione di Calaiò e, compresi gli altri cinque di recupero assegnati dall’arbitro Calzolari, null’altro accade.

Il tabellino

Castrovillari - Licata 0-0

CASTROVILLARI (4-3-3): Rugna; Anzillotta, Olivieri (43' st Scognamiglio sv), Aceto, Atteo; Candilio, Cosenza, Abbenante; Khoris, Novello (19' st Jawara ), Izco. A disp.: Aprile, Visciglia, Arrigucci, Andreassi, Marrone, Serafino, Figliuzzi. All.:Tricarico.

LICATA (3-5-2): Valenti; Calaiò, Orlando, Cappello (19' st Francia ); Giannone, Garau, Murgia, Haberkon (37' st Minacori sv), Rotulo (42' st Rotulo sv); Lanza, Saito. A disp.: Perkons, Giuliana, Graci, Curro', Cipriano, Vari. All.:Romano

ARBITRO: Calzolari di Albenga 6

NOTE: al 40' st espulso Calaiò (L) per doppia ammonizione. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Orlando (L). Rec.:0' pt;5' st