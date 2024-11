Nella prossima giornata di campionato, derby calabrese tra Rende e Sersale, sfida tra due squadre agli estremi della classifica. La Palmese, invece, cerca la quinta vittoria consecutiva

Dopo la debacle della scorsa settimana contro il Gladiator, il Rende riparte dal Sersale. Una sfida tra la prima (delle calabresi) e l’ultima.

Il Derby. In palio tre punti importanti per entrambe. La squadra di Trocini per recuperare il terzo posto, i giallorossi per scongiurare la retrocessione, ora più che mai certezza.

Le altre. Conferme anche per la Palmese ormai alla quarta vittoria consecutiva, che proprio in casa del Gladiator proverà a portare a casa l’intera posta in palio e consolidare il sesto posto per i play off. Gladiator che dal canto suo però vorrà accorciare le distanze dai neroverdi a più cinque e che al Piccirillo non vince dal cinque febbraio. Data in cui punì proprio un’altra calabrese.

Il Castrovillari scende nuovamente in campo, dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alla partita vinta a tavolino contro il Due Torri. Castrovillari, invischiato sempre più nella zona play out ospiterà il Pomigliano.



Sulla stessa onda, il Roccella. Nelle ultime cinque giornate ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio. Nel prossimo turno, in casa arriverà la Turris, settima in classifica e determinata a mantenere la scia di risultati positivi in trasferta.

Maria Chiara Sigillò