Finisce l’avventura in amaranto di Umberto Scorrano. Con una nota stampa l’Ac Locri 1909 ha comunicato il responso di una profonda riflessione, per usare gli stessi termini riportati dal laborioso ufficio delle comunicazioni.

La decisione presa dal gruppo societario è quella di sollevare dall’incarico l’allenatore Umberto Scorrano. Due vittorie e tre sconfitte sono il bottino che condanna l’ex giocatore amaranto, già tecnico del Locri nel recente passato. Quella di Scorrano è l’ultima delle partenze in ordine cronologico. In settimana il gruppo societario aveva congedato i centrocampisti Basit e Larosa e i giovani Chiricosta e Morrone. C’è rivoluzione in casa Locri e Polifroni non si accontenta.

Il comunicato ufficiale

«L'Ac Locri 1909 comunica di aver sollevato dall'incarico il sig. Umberto Scorrano, tecnico della prima squadra. La decisione - si legge -, maturata a seguito di una profonda riflessione da parte della società, è stata presa nell’interesse di intraprendere un nuovo percorso sportivo. La società desidera ringraziare il signor Scorrano».