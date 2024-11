È in programma per oggi pomeriggio, al “Corrado Alvaro” di San Luca, il recupero della gara tra San Luca e Castrovillari, incontro valevole per la quarta giornata del girone I del campionato di Serie D, in programma inizialmente lo scorso 18 ottobre e rinviata precauzionalmente per covid-19. In quel fine settimana, infatti, i rossoneri erano reduci dalla quarantena fiduciaria dopo la gara contro il Paternò, squadra in cui erano stati accertati casi di positività.



Il San Luca per agganciare il trio di testa

La squadra allenata da Ciccio Cozza ha 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Un risultato comunque positivo per una neopromossa. Ma i reggini vogliono continuare a sorprendere e battendo oggi il Castrovillari aggancerebbero in testa alla classifica, Cittanova, FC Messina ed Acireale. Niente male per una matricola.



Il Castrovillari per il primo posto (virtuale)

Se il San Luca con i 3 punti andrebbe ad acciuffare il trio di testa, il Castrovillari di mister Franceschini con un successo potrebbe continuare la striscia di risultati utili, interrotta solo dal covid-19, ma soprattutto potrebbe inseguire il primo posto: a differenza del San Luca, però, i lupi del Pollino vincendo oggi e battendo il Troina nell’altro match che i rossoneri dovranno recuperare, si troverebbero con 14 punti da soli al comando della classifica. Una derby calabrese, dunque, che si preannuncia scoppiettante e che mette in palio punti di platino per portare il calcio “made in Calabria” a lottare per le zone alte della classifica: anche in questo caso (purtroppo), coronavirus permettendo.



L’arbitro

La direzione della gara è stata affidata al Sig. Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo (Assistenti: Pinna e Peloso)