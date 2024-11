Archiviata ormai la quattordicesima giornata, per le formazioni calabresi è tempo di guardare avanti. Per il Sersale, ancora al palo, un altro derby. A domicilio arriva il Roccella, reduce da un’ importante vittoria

Il Castrovillari farà visita alla prima della classe. Palmese e Rende giocheranno tra le mura amiche. I silani a caccia di riscatto contro la terzultima. Si rivede il Castrovillari, ennesima beffa per il Sersale. Il derby calabrese si conclude con la vittoria dei rossoneri. Tre punti fondamentali sia per l’umore che in chiave classifica, in vista soprattutto del prossimo turno contro la prima della classe, l’Igea Virtus.



Delusione invece per il Sersale che rimane al palo. Nel prossimo turno, in casa, un altro derby per la squadra di Mancini che ospiterà il Roccella. Ionici che intanto ritrovano il sorriso dopo il prestigioso successo contro la Cavese. Vittoria che ridà fiducia e sollievo alla formazione di Galati. Ora bisogna mantenere l’equilibrio senza commettere ulteriori passi falsi.



La Palmese torna dalla trasferta di Pomigliano con un bottino misero. Un solo punto, un’occasione sfumata. La squadra di Dal Torrione dovrà necessariamente riscattarsi nella prossima giornata. A domicilio arriva Gragnano. I napoletani proveranno certamente l’assalto per agganciarsi in classifica. Solo tre le lunghezze che dividono le due formazioni.



Il Rende evita la disfatta in terra siciliana trovando un pareggio che vale oro. Troppi errori che hanno permesso agli avversari di dominare il match. Sviste che non saranno accettate contro il Due Torri, la terzultima della classe.

Maria Chiara Sigillò