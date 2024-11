E’ il Rende l’unica calabrese a sorridere, portando l’intera posta in palio. I cosentini si aggiudicano il derby contro la cenerentola Sersale. Pari per Castrovillari e Palmese, ennesima battuta di arresto per il Roccella. (In basso, risultati e classifica)

Rende, unica a punteggio pieno. Tutto come previsto, o quasi. La 23^ giornata di campionato non ha regalato di fatto grandi sorprese. Il Rende archivia la pratica Sersale con un netto 3-1, aggiudicandosi così il derby. Rende, unica calabrese del girone ad aver portato a casa l’intera posta in palio, vola a quota 44 punti, lasciando sempre di più il Sersale alla triste realtà della retrocessione con soli 8 punti.

Le altre. Sorridono a metà Palmese e Castrovillari, entrambe con un pari.

La Palmese impegnata in trasferta contro il Gladiator riesce ad agguantare il risultato dopo essere passata in svantaggio grazie a Lavilla, che evita la disfatta. Ma è un risultato che comunque non accontenta nessuno. I neroverdi, con 37 punti, mancano infatti l’avvicinamento al treno play off, distante quattro lunghezze.



Il Castrovillari, invece, ferma la ripresa del Pomigliano. Una rete, quella di Opoku che vale oro in chiave play out. I cosentini, ora a 17 punti possono continuare a sperare in un piazzamento migliore.

Tutto da rifare per il Roccella, sconfitto in casa dalla Turris per 3-1. A niente serve il gol della bandiera. Gli onici rimangono fermi a diciotto punti. Ed è il sesto risultato negativo.

RISULTATI

Castrovillari - Pomigliano 1-1

Cavese - Sancataldese 5-0

Città di Gragnano - Due Torri 3-0 a tavolino

Frattese - Sicula Leonzio 1-2

Gladiator - Palmese 1-1

Igea Virtus Barcellona - Città di Gela 1-1

Polisportiva Sarnese - Aversa Normanna 2-2

Roccella - Turris 1-3

Sersale - Rende 1-3

CLASSIFICA

Sicula Leonzio 49; Cavese 47; Igea Virtus 45; Rende 44; Gela 41; Palmese, Turris 37; Pomigliano 34; Sancataldese, Gladiator 32; Frattese, Gragnano 31; Aversa Normanna 28; Sarnese 19; Roccella 18; Castrovillari 17; Sersale 8

(Due Torri escluso dal campionato)

Maria Chiara Sigillò