Si avvicina la fine del campionato anche per il massimo torneo dilettanti ma il quadro è ormai chiaro. Nella giornata numero 33, i riflettori saranno indubbiamente puntati sul derby calabrese tra Rende e Castrovillari. Ad aprire la giornata la Palmese che ospita la Frattese

Derby tra opposti. I biancorossi a caccia del secondo posto, miglior piazzamento per accedere alla griglia per gli spareggi promozione, Castrovillari invece dovrà vincere per ridurre il gap con le altre tre concorrenti in lizza per la salvezza.

Il Rende guarderà però anche il risultato della Cavese, attualmente a più 1 in classifica con 63 punti e al secondo posto, appunto.

Il Roccella. A più otto, sul Castrovillari c’è invece il Roccella con 36 punti. A meno tre dalla zona salvezza diretta. Nel prossimo turno, gli ionici saranno impegnati nella delicata trasferta contro l’Igea Virtus, tornata alla vittoria proprio nella giornata precedente contro il Castrovillari, dopo una serie di risultati negativi e in piena corsa per la promozione. Il Roccella però reduce da quattro vittorie consecutive non sembra voler mollare la presa.

Una vittoria permetterebbe di agganciare la Sancataldese a 39 punti che nella stessa giornata giocherà contro l’ormai retrocesso Sersale.

Maria Chiara Sigillò