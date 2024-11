Rocco Di Venosa, Marco Parafioriti e Marco Misefari sono gli amaranto che figureranno tra le fila della rappresentativa calabrese. Annoverati nel nucleo under 17, i giovanissimi del Locri hanno alle spalle due percorsi paralleli importanti. Di Venosa si allena con la prima squadra di mister Panarello e si è fatto subito apprezzare anche dal pubblico per la maturità tattica, la rispondenza agli schemi e quell’agonismo vitalico che lo rende sempre presente, anche in fase di non possesso. Parafioti e Misefari sono parte del gruppo under 19, il gruppo di Gesualdo Albanese che sta partecipando al campionato nazionale. La società ha pubblicamente ringraziato i giovani e lo staff juniores per l’impegno e si è complimentata con i tre convocati attraverso un post.

Verso la sfida

Nel frattempo però è tempo di tornare in campo. Ci riferiamo alla prima squadra amaranto e ai propositi di creare una continuità di prestazioni utili alla causa salvezza, al fine di accorciare i tempi su questo responso. Il terreno prescelto dal calendario è quello siculo della Sancataldese, squadra in movimento di mercato che ha annunciato la rescissione dei contratti di Carnicelli, Scuderi, Mazzamuto e Liga. In cambio è già in rosa il gambiano Dampha Abdoluie, centrosinistra classe 1998 proveniente dalle giovanili del Trapani. Non è l’unica novità vista la presentazione di Giovanni Giuffrida, centrocampista classe 1985, il quale vanta quattrocentoquarantuno presenze tra professionisti e dilettanti. Tre stagioni le ha trascorse a Lamezia.

Mister Sclafani e i suoi sono reduci da un pareggio maturato contro il Canicattì. È stato l’ultimo avversario anche del Locri prima della sosta, con una vittoria amaranto fondamentale per il morale e l’assestamento dello scacchiere prescelto da Panarello. Il tecnico dovrebbe essere al completo per questa trasferta e senza dubbio lo sarà domenica prossima in casa, quando si scoprirà se con il recupero della disponibilità di Vincenzo Aquino si tornerà al vecchio modulo difensivo o continuerà a preferire la coppia Aquino (Davide) Greco.