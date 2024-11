La classifica del girone I di Serie D dice chiaramente che San Luca - Gioiese sarà un autentico scontro salvezza. Le due squadre calabresi si trovano mestamente appaiate al penultimo posto, a quota 4 punti. Una vittoria, per entrambe, significherebbe quasi agganciare il treno play-out, composto da tante squadre che hanno come fanalino il Portici a 9 punti. Per chi esce sconfitto dalla gara le cose si faranno drammatiche.

La partita, valida per l'undicesima giornata del campionato nazionale di Serie D, anziché disputarsi oggi, mercoledì 1 novembre, si giocherà domani, presso lo stadio "Lopresti" di Palmi, unico campo disponibile per il San Luca. Il calcio d'inizio sarà alle ore 14:30. L’attesa è tanta per un incontro che si preannuncia accattivante per la posta in palio. Le due compagini hanno avuto poco tempo per preparare il match. Ambedue domenica scorsa hanno affrontato partite impegnative.

Il San Luca proviene da una buona prova nella trasferta di Licata, dove si è battuto impavidamente, passando anche in vantaggio, ma perdendo la disputa con il risultato di 3-2. La Gioiese nello scorso turno ha bloccato in casa il Lamezia Terme. Uno 0-0 che ha fatto intravedere buoni spunti su cui edificare l'imminente futuro calcistico. Si è vista una squadra quadrata, ben motivata dal nuovo allenatore mister Franco Viola. Il tecnico sta lavorando molto sulla testa dei calciatori, infondendo fiducia nei propri mezzi e desiderio di lottare. Ai pianigiani, per sterzare in modo deciso ed uscire dal tunnel negativo in cui si trovano, manca qualcosa dalla trequarti in avanti.

Soli 4 gol realizzati in 10 gare disputate evidenziano una lacuna in fase offensiva. I tifosi Viola si augurano che ci si sblocchi già dal match contro il San Luca. Poi, con l’apertura del mercato a dicembre, sicuramente la Gioiese dovrà rimpinguare il reparto con validi innesti, capaci di portare in riva al Petrace qualche gol in più.