Non prenderà il posto del Bellinzago. Con l’esclusione della Paganese ora le caselle da riempire sono dodici. Reggina e Vibonese ad un passo dai professionisti

Il giorno dei primi verdetti è passato lasciandosi dietro un’altra vittima, quella Paganese già esclusa dalla terza serie lo scorso anno e che come dodici mesi fa ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni con la speranza che vada a finire come l’ultima volta.

Nel frattempo, però, ufficialmente le caselle vacanti in Lega Pro salgono a dodici. Fino a poche ore fa una doveva essere riempita dalla Caronnese, compagine che avrebbe preso il posto del Bellinzago rinunciatario. Ma, clamorosamente, anche il club lombardo ha declinato l’invito. I posti da riempire, quindi restano 12. Uno servirà per una riammissione ed in questo senso ora in pole ci sarebbe il Fano che insieme al Fondi è la squadra che ha più possibilità di rientrare tra i professionisti. Buone chance anche per il Cuneo per l’Olbia, per il Forlì e per il Seregno. Il resto è tutto un grande punto interrogativo. In corsa, ma con problemi amministrativi e strutturali Albinoleffe, Lupa Roma, Lupa Castelli, Melfi e Cavese. Dietro le loro spalle (ma queste vola con tutte le carte in regola) attendono Taranto e le due calabresi Reggina e Vibonese. Il cerchio si chiuderà il 4 agosto quando verranno deliberati gli organici ufficiali ed i calendari dei tre gironi.