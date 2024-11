Non si muore mai. La Viola continua a tener fede a uno dei claim della sua rinascita, battendo la Virtus Padova al PalaCalafiore al termine di una delle partite più belle dell'anno per i ragazzi di coach Bolignano, che prendono due punti e continuano a sperare di arrivare agli spareggi per evitare l'Interregionale.

Primo tempo

Le prime battute mettono in mostra tanto equilibrio al PalaCalafiore. Spizzichini sblocca il tabellino dalla lunetta, poi inizia un tira e molla fra Viola e Virtus che dura fino alle triple di Faina da una parte e Nicolao dall'altra. Nel finale di primo periodo Padova mette a referto una mini-fuga, chiudendo sul 19-25.

Dopo il primo break, però, si accende il talento di Simone Farina: lo 00 segna tre triple (di cui una con libero aggiuntivo), con Davis che ne realizza a sua volta una. Il ritorno di Reggio vale il sorpasso, nonostante i quattro punti di Paolini in serie. Ci pensa Spizzichini a disegnare il parziale di 39-38 all'intervallo lungo.

Secondo tempo

Bolignano sceglie di rischiare Marchini, non al meglio e poco utilizzato nel primo tempo. Il 44 sblocca subito lo score personale, con i due punti del 41-38. De Nicolao e Paolini segnano per la Virtus Padova, si gioca punto a punto con frequenti cambi di vantaggio. La bomba di Balic vale il +4 Viola, Cecchinato e Ferrari riacciuffano subito la squadra di casa.

Il finale diventa incandescente: si parte, con un periodo da giocare, dal punteggio di 56-55. Un'altra tripla di Balic fa esultare il PalaCalafiore, ma gli ospiti non si danno per vinti. Ferrari, poi Ihedioha: altro sorpasso patavino. I veneti, però, perdono proprio Paolini e De Nicolao per cinque falli, Marchini segna una tripla vitale che fa pari 68. Poi, nel finale, Reggio butta il cuore oltre l'ostacolo: uno strepitoso Spizzichini prende due liberi, realizzandoli entrambi e facendo 70-68. La Viola difende bene, Balic torna in lunetta e segna il +4 con dieci secondi da giocare. Venier, però, tira dal 6.75 segnano l'incredibile canestro del -1 a sei secondi dalla fine, prolungando la sofferenza del popolo del PalaCalafiore. Marchini segna due punti, poi Marangon lo imita ma suona la sirena.

Il finale è dolcissimo per la Viola: il tabellone finale è 74-73 con Farina (19 punti) top scorer e uno Spizzichini da 19 rimbalzi.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Antenore Energia Virtus Padova 74-73 (19-25, 20-13, 17-17, 18-18)

Viola RC: Marchini 12, Spizzichini 17, Farina 19 Balic 12, Davis 10, Bischetti 2, Laquintana 2. Allenatore: Bolignano

Virtus Padova: De Nicolao 18, Marangon 6, Ihedioha 11, Venier 3, Ferrari 18, Paolin 13, Cecchinato 4. Allenatore: De Nicolao