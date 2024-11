Nei due incontri diretti al PalaValentia i giallorossi si sono imposti al tie-break in rimonta. Partita speciale per Antonov e Tubertini

Metti Trento contro Vibo a ridosso di Natale e ne viene fuori una super Tonno Callipo. Quando i giallorossi affrontano i gialloblu a dicembre sul proprio campo, l’Itas resta sempre a bocca asciutta. O quasi. Negli ultimi due confronti diretti la Tonno Callipo, infatti ha avuto la forza di imporsi sul più blasonato avversario in rimonta: sotto di due set la compagine del presidente Pippo Callipo ha rimontato lo svantaggio battendo Trento al tie-break. E’ accaduto il 7 dicembre 2013 (stagione 13-14) e anche l’11 dicembre 2016 (stagione 2016-17).

Sfida tra ex, maestri e allievi

Un motivo in più per no perdersi una sfida che al suo interno a diversi spunti di interesse. La sfida da ex di Olerg Antonov, negli ultimi due anni in maglia gialloblu, e quella in panchina tra Angelo Lornzetti e Lorenzo Tubertini: maestro e allievo a Modena prima e Piacenza poi.