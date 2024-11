Un campionato da dimenticare. I giallorossi proveranno a riscattarsi nei play off Challenge Cup sempre contro Sora.

Si chiude con la sconfitta per tre set a uno contro Sora, la regular season della Tonno Callipo.

La partita

Una partita giocata con poco spirito dai giallorossi, già sicuri del dodicesimo posto e di conseguenza di poter disputare in casa l'eventuale gara 3 dei play off Challenge Cup.

Approccio sbagliato della Callipo ad inizio partita, contro un avversario che invece si è dimostrato determinato fino alla fine

La reazione dei giallorossi arriva solo nel terzo set. Lottando punto a punto conquistano il parziale che potrebbe riaprire la partita.

Nel quarto set ancora, sotto 17-11 la Callipo ritorna in partita portandosi avanti. Ma Sora recuoera e si porta sul 24 pari. Il capitano di Rosso, mette però a segno il punto finale che chiude definitivamente il match.

Callipo-Sora ancora avversarie nei play off



Le due compagini si ritroveranno nuovamente faccia a faccia tra una settimana al PalaValentia, per Gara 1 degli ottavi di finale dei play off Chalenge Cup.

Il 18 marzo invece, al PalaGlobo per Gara 2 ed eventuale Gara 3 nuovamente in Calabria.



Dopo una regular season chiusa non proprio come ci si aspettava ad inizio campionato, la Tonno Callipo cercherà il riscatto in questi paly off.