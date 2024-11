Tra conferme, addii e partenze parecchi i movimenti da attuare in vista della nuova stagione. Ecco le prime parole in giallorosso del neo tecnico del club calabrese

E’ reduce da una semifinale play off scudetto e dall’esperienza in Champions alla guida di Modena di cui ha preso in mano il timone dopo l’addio di Roberto Piazza. Lorenzo Tubertini, emiliano doc, classe 72, è il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria.

Ottimo background. Tecnico giovane, ma con tanta esperienza sulle spalle, anche nella pallavolo femminile e nelle categorie minori con una promozione dalla B1 alla A2 a Mantova, il nuovo allenatore giallorosso ha una lunga esperienza dietro le quinte, nel ruolo di vice al fianco di Angelo Lorenzetti. Insieme a lui ha conquistato uno scudetto lo scorso anno, due coppe Italia e due supercoppe italiane. Da qualche ora si è messo a disposizione del club calabrese.

Grandi manovre. Con i massimi dirigenti giallorossi è già a lavoro per costruire la nuova rosa che disputerà il prossimo torneo di Superlega. Si punta a migliorare i risultati conseguiti dal gruppo guidato da Waldo Kantor. Il disegno vibonese è di primo piano. Tra conferme, adii e new entry sono parecchi i movimenti da attuare. E nelle prossime ore potrebbero già esserci le prime novità.

Le prime parole in giallorosso. «E’ una grande gioia per me essere il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia". Sono queste le prime parole di Lorenzo Tubertini da neo allenatore del club giallorosso. Il cammino fatto in questi anni – ha sottolineato Tubertini – è stato un’esperienza molto importante. Con il passare degli anni ho lavorato sempre più con energie nuove e con grande attenzione per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Ringrazio pubblicamente il presidente Pippo Callipo e i dirigenti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. La Tonno Callipo è una squadra di prima fascia, dalla grande tradizione e parlando in questi giorni con Francesco Prestinenzi ho intuito la volontà di costruire qualcosa di importante. Dovremo essere bravi – ha concluso mister Tubertini – a creare un gruppo motivato che sappia dialogare, a creare un percorso di condivisione che possa permetterci di sprigionare tutte le nostre energie per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefisseremo.»